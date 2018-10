Celinho do Sinttrocel destaca sua luta pelas pautas importantes da região

DA REDAÇÃO – José Célio de Alvarenga, o ‘Celinho do Sinttrocel’, concorre novamente a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele foi reeleito em 2014 para seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com mais de 36 mil votos.

Segundo o candidato, sua atuação na Assembleia é marcada pela defesa dos direitos dos trabalhadores e causas populares. No primeiro mandato foi vice-presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e membro efetivo da Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social.

Agora no seu segundo mandato, Celinho foi eleito presidente da Comissão do Trabalho. É membro efetivo da Comissão de Transporte e suplente na de Saúde. É vice presidente da Comissão Especial de análise da PEC 15/2015, que assegura aos policiais e bombeiros militares a gratificação por atividade de risco, entre outras comissões especiais. O deputado Celinho é ainda vice-líder do bloco Minas Melhor, da base governista.

O deputado Celinho traz em sua história uma forte atuação sindical que lhe conferiu ampla representatividade. É diretor licenciado do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Vale do Aço (Sinttrocel), da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Minas Gerais (Fettrominas), da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT) e da Nova Central Sindical dos Trabalhadores em Minas Gerais.

Candidato, faça um breve relato da sua história.

Sou José Célio de Alvarenga, o Celinho do Sinttrocel, quinto filho de uma família de 14 irmãos, nascido e criado no Vale do Aço. Desde muito cedo comecei a trabalhar vendendo picolés e verduras para ajudar a família e, aos 14 anos, tive meu primeiro emprego formal como contínuo, no setor de transportes da Cia Acesita.

Em 1984 iniciei minha militância sindical no Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário (Sinttrocel), em Coronel Fabriciano e, dez anos depois, fui eleito presidente da entidade sendo reconhecido como um dos sindicalistas mais atuantes de Minas Gerais.

Em 2006, me candidatei a deputado estadual e fiquei como primeiro suplente. Fui eleito deputado de Minas em 2010 e reeleito em 2014. Tenho como principal bandeira a luta a defesa dos direitos dos trabalhadores, buscando assegurar direitos já conquistados, e lutando na Assembleia Legislativa por novas reivindicações. Também é pauta de lutas do meu mandato ajudar a prosperar a nossa região do Vale do Aço e também os vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

Ao longo de meus dois mandatos, conquistei mais de R$25,6 Milhões em emendas parlamentares para várias regiões mineiras, e me orgulho de ser “ficha limpa” e de cumprir com os compromissos que faço.

Como tem sido a campanha do senhor?

Realizo uma campanha tranquila, segura e baseada, principalmente, na prestação de contas dos meus mandatos como deputado estadual. Além disso, sou sempre aberto ao diálogo com a população, apurando novas demandas e reforçando compromissos, como sempre fiz.

Nossa campanha leva também aos eleitores nossas propostas para seguir lutando pelas pautas importantes para nossa região, como a duplicação da BR 381, a continuidade da pavimentação da MG 760, bem como a MG 425, porque são obras de logística muito importantes para o desenvolvimento regional do ponto de vista da economia, entre outras propostas estruturantes.

Se eleito, o que pretende fazer por Caratinga?

Quero continuar exercendo um mandato leal com a população, com muito debate e realizações em todo o Vale do Aço, e em Caratinga não será diferente.

Sei da importância que a cidade de Caratinga possui no fortalecimento do Vale do Aço, uma vez que o município possui o 4º maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região, ficando atrás apenas dos municípios de Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano, respectivamente. Por isso, quero contribuir para elevar estes números ainda mais.

Com a ajuda de grandes apoiadores de Caratinga, ao longo de meus dois mandatos como deputado estadual, indiquei cerca de R$758 mil em emendas parlamentares para a cidade. Tudo isso, é fruto de compromissos que eu firmei com lideranças e com a população de Caratinga e de todas as lutas e compromissos que já cumpri – como sempre faço.

Quais são suas principais propostas?

Em busca do meu terceiro mandato tenho como meta a concretização de diversas lutas que impactam positivamente em toda a região do Vale do Aço. Entre estas lutas estão:

– Implantação do SAMU Regional para atendimento também das cidades do colar metropolitano;

– Implantação de um Hemocentro Regional, para suprir a demanda de bolsas de sangue da região, sem necessidade de recorrer ao Hemocentro de Governador Valadares;

– Novas dependências para o Instituto Médico Legal;

– Ampliação de Leitos Hospitalares;

– Implantação do Terminal Ferroviário de Cargas e aumento de horários no transporte ferroviário de passageiros na Estrada Vitória-Minas.

– E para Caratinga, especificamente, continuarei ouvindo a população, acompanhando a cidade de perto, e enviando recursos para suprir demandas importantes da Saúde, Educação, Infraestrutura e Esporte.

Por que o eleitor deve votar em Celinho do Sinttrocel?

Em toda a minha vida pública venho provando que sou uma pessoa digna de confiança, pois sou ficha-limpa, atuo em prol dos direitos dos trabalhadores e cumpro com os compromissos que faço. Além disso, sou do Vale do Aço e fiel ao povo desta região. Acredito que o legado que já construí me credencia para mais um mandato em favor da representação de nossa região no parlamento mineiro.