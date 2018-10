CASU recebe credenciamento do SUS

Foram credenciados dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

CARATINGA – A Microrregião de Caratinga recebeu uma boa notícia no dia de ontem. A portaria 3.005 de 19 de Setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 01/10/2018, credenciou dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto tipo II, do Casu/Funec – Hospital Irmã Denise.

O Hospital Irmã Denise recebeu o credenciamento após toda a construção técnica e política que foi realizada durante um longo período. “Agradecemos a todos os envolvidos, que trabalharam para a concretização deste resultado, técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, Secretaria do Estado de Saúde e do Ministério da Saúde e tiveram a sensibilidade de emitir o credenciamento favorável. De forma muita especial e respeitosa, agradecemos em nome de todos os munícipes da Microrregião de Caratinga e da Fundação Educacional de Caratinga – FUNEC”, diz trecho de nota emitida pelo CASU

Para a diretora Geral do CASU – Hospital Irmã Denise, a médica Daniela Fonseca Genelhu Soares, a habilitação foi a fase mais difícil a ser vencida. “Essa conquista demonstra, claramente, que, quando trabalhamos juntos, o resultado é diferente, por maior que seja o desafio. A resposta desta habilitação vem suprir um vazio assistencial existente em toda a Microrregião referente ao número de leitos SUS de UTI disponíveis”.

Para o diretor executivo da FUNEC – professor Antônio Fonseca da Silva, “este momento é muito importante, em que consolida todos os esforços e investimentos realizados pela FUNEC para a garantia desta habilitação SUS, reiterando nosso compromisso diário com a qualidade no atendimento, que a partir de agora será também oferecido aos usuários do SUS”.