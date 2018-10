Idoso acusado de estupro é detido pela polícia

BOM JESUS DO GALHO – A Polícia Militar prendeu na noite de sábado (29/09) um idoso, 66 anos, acusado estuprar uma criança, 5 anos. A ocorrência foi registrada no córrego dos Capitães, zona rural de Bom Jesus do Galho.

Os pais da criança acionaram a PM e relataram que passaram o dia na casa de parentes e que a menina brincava pela casa. Segundo os pais, pelo menos três vezes a menor foi até o interior da casa e na terceira vez, o pai a seguiu até o quarto onde estava o idoso, que aparentou se assustar com a chegada do pai.

Segundo o pai, ele ficou incomodado pelo fato do idoso estar com a luz do quarto apagada e ter consigo brinquedos chamativos, como lanterna colorida, uma caixinha de som e pião.

Por volta das 22h de sábado, quando retornavam pra casa, a filha contou aos pais o que houve, mas temia que eles não gostassem. A criança disse que o idoso a chamou no quarto e a beijou várias vezes na boca. Em seguia, o idoso passou as mãos nas partes íntimas da criança.

A menor foi levada para o hospital, onde passou por exames, enquanto a PM conseguiu localizar e prender o idoso, que foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.