Amado Ziraldo

Nosso maior ídolo é o Ziraldo. Quando se deseja enaltecer os filhos ilustres de Caratinga, surge logo o nome do Ziraldo. Mesmo fora daqui, quando dizemos o nome de nossa cidade, as pessoas se lembram do Ziraldo e se colocam mais gentis com a gente.

Cartunista, desenhista, teatrólogo, escritor. O Menino Maluquinho – livro que encanta todas as crianças e jovens, é um fenômeno editorial com mais de 160 edições espalhadas pelo Brasil e mundo afora. De suas mãos talentosas saem desenhos, cartuns, palavras que atestam sua genialidade.

Há 40 anos, quando lancei meu primeiro livro Balão azul, ele me deu capa, prefácio e ainda foi o primeiro a chegar ao lançamento na livraria Murinho no Rio de Janeiro. Para lhe agradecer, fiz pra ele duas festas. A primeira foi festa de palco contando sua vida e trajetória profissional entre poemas, danças, causos. A segunda homenagem foi, por sugestão dele, um desfile pela cidade. As diretoras das escolas foram sensíveis ao meu pedido e ao merecimento dele. E tudo saiu muito bonito. Fico feliz em me lembrar de suas palavras naquela época: “Esse desfile foi a maior emoção que tive na minha vida.”

Ziraldo é casado com Márcia e tem 3 filhos do primeiro casamento com Vilma, que lhe inspirou uma música que a gente cantava em todas os momentos festivos. Dizia: “Amor, meu amor, o teu nome é doce canção. É doce e cruel, é um sonho, uma desilusão” Terminava dizendo: “eu só serei feliz, se um dia com calor, querida, me chamares meu amor.”

Ele ama Caratinga e sempre desejou vê-la florida e cheia de belezas. Confessou, certa vez, que a terrinha ocupava um espaço imenso dentro dele. Contou, também, que ao sair daqui para o mundo, sentiu-se ansioso por não saber o futuro. Mas depois pensou: “se eu não der certo em outro lugar, eu sei para onde voltar.” Referia-se a Caratinga que para ele era a terra-mãe de braços abertos sempre.

Quando falamos por telefone, ele sempre recorda seu tempo aqui. Fala com entusiasmo sobre todas as pessoas de seu mundo e nomeia todas as casas, desde a estação até as outras ruas. Memória e sensibilidade à flor da pele.

Agora, recebemos a triste notícia de sua enfermidade. Sofreu um AVC e está internado num hospital no Rio de Janeiro. A tristeza caiu sobre todos nós que o amamos e o admiramos. Seu estado de saúde é delicado, mas, segundo os médicos, ele é muito forte.

É hora de rezar. Pedir a Deus que o cure para que possa por muito tempo, ainda, repartir com todo o mundo, os dons que Deus lhe deu e que ele sabe muito bem multiplicá-los. Em cada coração caratinguense, brota uma prece em favor de Ziraldo. Aos pés da Mãe do Céu pedimos que ele possa continuar sua missão de levar a palavra boa nos livros que têm o condão de encantar as crianças, contribuindo para a formação do hábito de leitura e incentivar o prazer de viajar nas histórias. Ziraldo do nosso encanto, do nosso aplauso, de nossa terra, de nosso agradecimento, do nosso amor. Força, Ziraldo! Que Deus o preteja!

Marilene Godinho