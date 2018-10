Ética e Humanização na Prática Médica

Diogo Pena Moreira

O Sonho: Ser Médico. Segundo Hipocrates, “A medicina é, de todas as artes, a mais nobre.” Assim sendo, compete ao professor de curso de Medicina não apenas ensinar a ciência médica, mas, principalmente, ensinar a ser médico!

Busca-se um médico com quem nos sentimos à vontade quando descrevemos nossas queixas, sem sermos submetidos por causa disso a numerosos procedimentos. Acima de tudo, busca-se um semelhante, um ser humano, cuja preocupação pelo paciente é avivada pela alegria de servir.

Existem as áreas de capacitação dentro da medicina, que se divide em cientifica, técnica e Ética/humanística.

A área científica capacita o médico ao exercício da medicina, o que requer estudo diário e constante, o que fará com que tenha competência na maioria das vezes. A técnica é aquisição de habilidades para uso de novas técnicas, que são adquiridas com treinamentos periódicos em serviços de referências, sempre buscando o aperfeiçoamento constante, já a ética/humanística é a aquisição de conhecimentos das normas éticas vigentes e constante reelaboração da escala de valores, o que adquirimos nas escolas medicas, CFM (Conselho Federal de Medicina), CRM (Conselho Regional de medicina). Devemos lembrar sempre que toda capacitação médica, científica e/ou técnica, precisa estar em conexão com os princípios essenciais da Ética.

Espera-se sempre do médico: competência cientifica e técnica, disponibilidade, ética e humanismo, visto que ética vem do grego Ethos, que significa modo de ser, conceituamos ética como estudo dos atos voluntários do homem, praticados no pleno uso da razão, em total liberdade, após suficiente conhecimento, entendimento, análise e escolha.

Juízo de valor do que é bom e correto na conduta de uma pessoa, assumida livre e conscientemente, ao relacionar-se com outra pessoa ou com o meio ambiente.

A Ética baseia-se em uma filosofia de valores compatíveis com a natureza e o fim de todo ser humano; por isso, “o agir” da pessoa humana está condicionado a duas premissas consideradas básicas pela Ética: “o que é o homem?” e “qual o seu sentido de vida?” ou “para que vive?”.

Existem pré-requisitos para o agir ético do médico, que são: Estar em condições para perfeita percepção das opções possíveis, diante de uma determinada situação; Autonomia: ter liberdade de escolha e condição de posicionar-se entre as várias opções, após análise das mesmas. Coerência entre a escolha e a conduta.

Segundo Kant: “Ética é a ação que, se todos praticarem, nada de mal acontece”.

A ética médica refere-se à apreciação da conduta do médico, no exercício de sua profissão. O exercício da Medicina com ética e humanismo é indispensável em toda ação médica.

Ética médica e responsabilidades. Uma conduta tomada de forma livre e consciente, implica responsabilização do profissional: Responsabilidade penal, civil, administrativa e ética. A ética é caracterizada como juízo de valores, sendo que esses valores expressam nossos sentimentos, o propósito e ou sentimento de nossas vidas, a base de nossos compromissos.

O médico ético compreende, interpreta e atua adequadamente, de acordo com o conjunto de normas, valores e princípios contidos no Código de Ética Médica, considerados imprescindíveis ao exercício da Medicina. O aprendizado para um comportamento ético por parte do médico requer que haja continuamente uma reelaboração da sua escala de valores, visando ao seu crescimento pessoal e a uma melhor integração humana.

São valores básicos e imprescindíveis para o exercício ético da medicina: respeito, disponibilidade, interesse, compreensão e tolerância, honestidade, alteridade, competência, dedicação, confidencialidade e privacidade, compaixão (solidariedade), compreensão.

Ética e Humanização na Prática Médica Compaixão/Solidariedade: Viver a compaixão consiste em colocar-se no lugar do outro para imaginar como se sente, o que deseja e espera, não para sofrer com ele, mas para descobrir o que deve ser feito para ajudá-lo, pois não há nada mais nobre e compensador do que ajudar o homem que sofre. O sofrimento somente é intolerável quando ninguém cuida.

Ética e Humanização na Prática Médica na acolhida do paciente: valor ético. Cumprimentar; chamá-lo pelo nome, apresentar-se pelo nome, educação no relacionamento, sorriso, mostrar-se disponível – “conte comigo”, saber ouvir, ser compreensivo.

Ética e Humanização da assistência médica. O que o paciente avalia na conduta médica, de imediato, é a maneira como é tratado! Importância da ACOLHIDA, do bom relacionamento médico/paciente!

Ética e Humanização na Prática Médica Compreensão/Alteridade. Colocar-se na posição do doente, sentir seu sofrimento, comungar de sua angústia, compartilhar de suas esperanças, compreender seu comportamento, sua conduta, respeitar seus valores. O paciente, como todo ser humano, precisa ser visto na sua integralidade, na sua totalidade. É tão importante conhecer a pessoa que tem a doença quanto conhecer a doença que a pessoa tem.

A missão do médico é curar. Se não pode curar, precisa aliviar. Se não pode curar nem aliviar, precisa confortar, precisa cuidar. Atendimento médico humanizado significa que o médico trate o paciente com respeito, dignidade, disponibilidade, atenção, zelo, interesse, competência. Significa também que o médico seja tratado da mesma forma pelo paciente.

Ser Médico é enfrentar os desafios impostos pelas desigualdades na assistência à saúde, é assumir seu papel na sociedade como um profissional dedicado, é se emocionar com a gravidade de seus pacientes.

Ser médico, no fim das contas, é simples e complexo: é agir com total desprendimento, é atender e ter alegria pelo fazer, espelhando-se continuamente nos princípios bioéticos da autonomia, dignidade, veracidade, beneficência, não maleficência, justiça e honestidade, pois toda doença é também o veículo de um pedido de atenção e carinho.