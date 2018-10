No Rotary, médico dá palestra sobre deficiência visual

CARATINGA – Na noite de terça-feira (25), o Rotary Club Caratinga recebeu, em sua reunião semanal, vários convidados, incluindo o médico Amauri de Oliveira que discorreu sobre problemas visuais. Além do médico, também, estiveram no encontro, o presidente da Associação de Deficientes Físicos de Caratinga – Adefic, Jenadir Oliveira, a professora de Libras, Tatiene Mendes e três pessoas com deficiência auditiva e outros convidados.

O médico Amauri abordou os problemas visuais mais comuns, como os causados pelo diabetes sem controle, o glaucoma e os que acometem crianças de um geral. Amauri disse que crianças em idade escolar têm, na própria escola, um teste que detecta alguns tipos de problemas da visão e que são encaminhados para tratamento médico.

Quanto a uma possível parceria com o RC Caratinga, o oftalmologista sugeriu maior cooperação nesses encaminhamentos. Animado, o presidente Afrânio prometeu discutir a questão com seus companheiros sobre a melhor forma de agilizar o trabalho.

Também convidado do clube, o cadeirante Jenadir Oliveira ocupou o espaço para falar dos problemas enfrentados por deficientes físicos, destacando o descumprimento de lei municipal que garante gratuidade no transporte púbico para portadores de problemas de locomoção. De acordo com o presidente da Adefic, já há início de discussão da questão entre a prefeitura e câmara para pôr fim ao problema e tornar a lei aplicável.

Toda a reunião foi acompanhada por três pessoas com problemas de audição, o casal Liliane Souza e Bruno Henrique a estudante Ana Márcia. O acompanhamento foi possível através da professora Tatiene Mendes, que traduziu tudo em sinais por meio do sistema Libras.