Colégio Genoma realiza mais uma edição do projeto Atenção Integrada ao Adolescente

CARATINGA– Durante o mês de setembro, o Colégio Genoma realizou mais uma edição do projeto Atenção Integrada ao Adolescente (AIA). O encerramento aconteceu no dia 21, e o palco foi o anfiteatro da Escola Estadual José Augusto Ferreira.

O AIA é uma iniciativa do Colégio Genoma para abordar e esclarecer temas conflituosos na adolescência e atemporais ao ser humano. O projeto começou em 2010 e seu primeiro tema foi “Radicalmente Contra as Drogas”. Por ser um assunto complexo e cheio de interrogações, a temática “drogas” foi trabalhada por muitos anos junto aos jovens. Em 2016, o projeto trabalhou tema “Corpo – somos feitos de carne e sonhos”. Retornando este ano com o tema contra as drogas.

A diretora da instituição, Liliane Aparecida Silva, acredita que assuntos sociais voltados para a adolescência e seus desafios precisam ser abordados e discutidos no âmbito escolar de forma intensa. “Assim, ajudando a contribuir para o crescimento social dos nossos alunos. Em Caratinga é o quarto ano desse projeto, que já acontece nas outras instituições desde 2010. Tenho muito orgulho dos meus alunos, trabalharam duro, dedicaram muito e conseguiram passar a mensagem maravilhosamente. Parabéns aos alunos!!”.

Voltado para os alunos do Ensino Médio, o AIA divide-se em duas etapas: num primeiro momento o evento é preparado pela escola, que traz profissionais especializados de diversas áreas para apresentarem o tema, abordar o assunto na linguagem dos adolescentes e contar suas histórias diante da temática. Já na segunda etapa, o AIA é organizado pelos próprios alunos, que, divididos em equipes, preparam uma apresentação de uma hora com o tema proposto, respeitando o regulamento do evento. As apresentações são avaliadas por uma equipe de jurados, que premiam a equipe com maior pontuação.

Ao final, o 3º ano (A Tribo) obteve a maior pontuação; seguido pelo 2ª ano (Paradigma) e em terceiro lugar ficou o 1º ano (Alcateia).

Segundo a direção, foi um verdadeiro espetáculo, tanto artisticamente, como pela capacidade dos alunos em transmitir as mensagens relacionadas ao tema abordado. Clima de muita alegria, entusiasmo marcaram as apresentações. “A dedicação e empenho dos alunos nas apresentações foi grande destaque no evento. Dança, música e palestras, encheram os olhos do público que lotou o anfiteatro da Escola Estadual”.