Ziraldo apresenta melhoras e acorda falante, segundo família

Cartunista mineiro sofreu um AVC nesta quarta (26), no Rio de Janeiro

DA REDAÇÃO – O cartunista Ziraldo, de 85 anos, que sofreu um AVC e foi internado na tarde de quarta-feira (26), em estado grave, está apresentando melhoras, de acordo com familiares. O mineiro de Caratinga – que deu entrada no hospital, em Botafogo, no Rio de Janeiro, com parte do corpo dormente e com dificuldades de comunicação – acordou melhor ontem, apesar de ainda estar em condição delicada, devido à gravidade do problema.

Em entrevista ao portal UOL, André Alves Pinto, sobrinho de Ziraldo e que estava próximo a ele no momento do AVC, disse que o escritor e desenhista chegou à internação sem conseguir falar e com o braço e a perna esquerdos em estado de dormência.

“Ontem, depois dos medicamentos, ele já recuperou a fala, e agora ele apresenta movimentos normais no corpo todo”, declarou André, ao site. Ele acrescentou que o tio acordou ativo, falante, nervoso e querendo sair do hospital. “Aquele temperamento dele voltou todo, a ponto de bala. Mas a situação é muito delicada, porque ele precisa de repouso. As notícias são bastante alentadoras. Diante do quadro atual, a esperança é de que ele se recupere totalmente, ou tanto quanto um senhor de 85 anos pode se recuperar. A questão agora é ele se acalmar e repousar.”