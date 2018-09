Polícia Civil entra em campanha para ajudar Anna Júlia

Garota precisa angariar R$ 140 mil para fazer tratamento de saúde na Tailândia

CARATINGA – Anna Júlia de Oliveira Calazans, 12 anos, moradora do bairro Limoeiro, vive em uma cadeira de rodas devido a uma paralisia dos membros inferiores. Mas sua vida era normal até os seis anos, quando de acordo com informações da família, sofreu crises convulsivas e foi internada em um hospital para tratar, mas o quadro piorou e a menina chegou a ficar em coma. Quando Anna Júlia saiu deste quadro, havia perdido as funções motoras e sensoriais, ficando sem movimento do abdômen e das pernas.

Sem um diagnóstico da medicina, a família decidiu tentar o tratamento com células-tronco, que ainda não é feito no Brasil, mas na Tailândia. Como o custo do procedimento é alto, a família lançou uma campanha para arrecadar doações e ontem pela manhã recebeu o apoio da delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

Os policiais gravaram um vídeo que será compartilhado com várias pessoas para que Anna consiga angariar recursos para o tratamento.

A CAMPANHA

A delegada regional Luzinete Maria de Sá disse que assim que tomou conhecimento da situação de Anna Júlia, a Polícia Civil de Caratinga resolveu se engajar na campanha. “Temos o dever de fraternidade, solidariedade e caridade. Conclamo a população, já que é uma campanha séria, que a Polícia Civil se compromete a ajudar na fiscalização, haja vista que a Anna Júlia precisa de R$ 140 mil para que volte a ter uma vida normal. Façam a doação e ajudem para a gente chegar ao valor necessário”.

O escrivão Clemilson Calais disse que muitas pessoas acham que a Polícia Civil trabalha apenas com a prevenção criminal e com investigação, mas ressalta que a corporação vai além disso e tem o lado social e institucional. “Existe o lado cristão também de todas as pessoas de ajudar o próximo, de fazer o bem. Quando tomamos conhecimento da situação da Anna Júlia nos solidarizamos muito, ninguém sozinho consegue nada, mas se toda Caratinga se imbuir, se toda região se imbuir, com a população que temos, se cada um ajudar com um pouco conseguiremos nosso objetivo. Nesse mundo de rede social, quanto mais pessoas puderem saber do problema da Anna e cada um ajudar com um pouquinho, poderemos fazer uma grande diferença na vida dela. Ela poderá andar novamente. Por isso pedimos a todos que tomarem conhecimento desse vídeo que doe, abra o coração pela Anna Júlia que é uma guerreira”.

Anna Júlia agradeceu aos policiais. “Queria agradecer a todos que estão me ajudando, principalmente a eles que estão dando todo apoio. Agradeço a Deus por ter estarem no meu caminho”.

O valor necessário é de R$140.000.00, incluindo as passagens e demais gastos. A conta poupança foi criada no Banco do Brasil: agência 0177-5 e conta 130000-8 com variação 51, em nome da avó, Sônia Maria de Oliveira Soares. Para arrecadar a quantia necessária também está disponível uma vaquinha online, através do www.vakinha.com.br/vaquinha/todosporanna.

O vídeo gravado pelos policiais está postado nas redes sociais do DIÁRIO DE CARATINGA.