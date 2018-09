Caratinga tem duas propostas selecionadas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida

Ao todo são 400 unidades habitacionais para os empreendimentos ‘Residencial Esperança IV’ e ‘Residencial Esperança III’

DA REDAÇÃO– Foram divulgadas na edição de ontem da Imprensa Nacional, as propostas selecionadas para aquisição de imóveis com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).

Dentre os empreendimentos selecionados estão o ‘Residencial Esperança IV’ e ‘Residencial Esperança III’, totalizando 400 unidades habitacionais.

Agora serão 30 dias para que os proponentes apresentem toda a documentação necessária, sob pena de cancelamento automático da seleção; e 60 dias para a contratação das operações. O prazo máximo para início de obras contratadas será de 90 dias, sob pena de cancelamento automático do contrato.

A portaria assinada pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldy, ainda alerta que as propostas que não observarem o disposto na Portaria, os prazos e demais regulamentos que regem o PMCMV, ficam automaticamente desabilitadas, sem prejuízo de sua reapresentação em processos seletivos posteriores. Além disso, a Secretaria Nacional de Habitação poderá, a qualquer tempo, suspender as contratações das operações, em função da disponibilidade orçamentária e financeira do PMCMV.