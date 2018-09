Romeu Zema ouve empresários e trabalhadores

Candidato ao Governo de Minas pelo partido Novo recebeu demandas relacionadas, principalmente, ao desemprego e apresentou suas propostas. Zema também seguiu em caminhada pelo centro da cidade

CARATINGA- Romeu Zema, candidato ao governo de Minas pelo Partido Novo, cumpriu agenda de campanha na manhã de ontem, em Caratinga. Zema reuniu-se com empresários e trabalhadores da ProData Informática e da SSX Gestão de Negócios. Em seguida, caminhou pelo centro da cidade, onde cumprimentou populares e apresentou suas propostas. O ponto de encontro foi a Praça Cesário Alvim.

Em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA, o cabeça de chapa do partido Novo comentou que todas as cidades de Minas Gerais são importantes, mas Caratinga se destaca na região como uma das cidades que mais cresceram nos últimos anos. “E hoje ela carece de uma boa conexão com a capital do Estado, como toda a região aqui, que com toda certeza vai ser uma das prioridades do meu governo. Precisamos ter algumas partes do estado, como essa região, com estradas melhores conectadas à capital, isso acaba facilitando muito o desenvolvimento”.

Faltando pouco mais de uma semana para o pleito de 7 de outubro, Zema faz um balanço positivo da campanha e uma leitura otimista de seu desempenho nas recentes pesquisas de intenção de voto divulgadas. “Estamos satisfeitíssimos, acabei de dizer agora a pouco apesar de termos apenas seis segundos diários na TV, temos crescido muito mais que aqueles que têm muitos minutos na TV e sem gastar dinheiro da população, dos impostos que nós pagamos com o Fundo Partidário Eleitoral. E além disso, tenho nove meses de carreira política e estou competindo com pessoas que têm mais de 30 anos, então, o fato de nós já estarmos aí com 9% e eles com 20% e 30% demonstra que a nossa produtividade é infinitamente maior que a deles e estamos aí com boas perspectivas de irmos para o segundo turno, caso essa tendência de crescimento se mantenha até o dia 7 de outubro”.

Sobre o encontro com empresários e trabalhadores de Caratinga, ele cita que o desemprego foi uma das principais demandas apresentadas. “Foram boas as conversas com empresários e trabalhadores. Foi um público bem heterogêneo. O que se vê para todo lugar de Minas e em Caratinga não é diferente é a falta de empregos. Esse é o grande problema de Minas. O atual governo ao invés de atrair empresas, expulsou empresas de Minas Gerais, hoje temos a legislação tributária mais complexa do Brasil, sei disso porque tenho lojas em Minas e em outros estados, as maiores alíquotas de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para uma série de produtos e ainda tratamos mal quem investe, gera emprego e trabalha em Minas. No meu governo quero é fazer exatamente o contrário disso”.

Por fim, Romeu Zema deixa seu recado ao eleitor e declara que sua candidatura significa um “caminho novo”. “Terei tolerância zero com o desperdício, com a corrupção, os privilégios e mordomias. Eu vou dar o exemplo, vou ser o primeiro governador que não vou morar no Palácio, vou morar na minha casa e só receberei o meu salário no dia que todo o funcionalismo estiver com o salário em dia. Sempre digo que o capitão tem que ser o último a deixar o navio e não o primeiro como tem acontecido. E represento mais do que qualquer outro candidato a renovação, os mesmos políticos de sempre já estão aí à frente do nosso estado há mais de 20 anos e não serão eles que irão resolver os problemas que eles criaram. Eles não têm condições de resolver, porque já estão totalmente comprometidos com coligações, com loteamento do estado e sou o único candidato que não tem rabo preso com ninguém. Vou nomear um secretariado totalmente técnico, competente e não por indicação ou pressões políticas como vai ocorrer com os demais candidatos. Vejo que temos motivos de sobra para apoiarmos a minha proposta, a proposta do partido Novo”.

AGENDA

De Caratinga, estava prevista a visita do candidato a uma empresa de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Na sequência, ele e o presidenciável João Amoêdo concederiam coletiva de imprensa no Center Shopping Uberlândia. O último compromisso, um jantar de arrecadação no restaurante Caramel, que também fica no Center Shopping.