Caratinga sedia o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Leste de Minas

CARATINGA – Caratinga vai sediar, no dia 5 de outubro, o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional, evento realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG). O encontro, que acontecerá no auditório do Centro Universitário de Caratinga (Unec), tem como objetivo promover a interação da classe contábil com autoridades políticas e fiscais regionais, delegados seccionais, conselheiros e a diretoria do Conselho, através de palestras sobre temas técnicos e do debate sobre assuntos voltados ao exercício da profissão contábil e ao desenvolvimento humano aplicados à gestão das organizações contábeis.

Durante o seminário, serão realizadas quatro palestras, com temas como “Inovar para evoluir nas organizações contábeis”, “Linguagem de influência e técnicas de negociação na contabilidade”, “EFD-Reinf e DCTFWeb – como gerir essas informações” e “Desafios e oportunidades na profissão contábil”.

O evento será pontuado no Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) e terá como público-alvo os profissionais da contabilidade e os estudantes de Ciências Contábeis da região. A abertura será feita pela presidente do CRCMG, Rosa Maria Abreu Barros. A inscrição é gratuita e deve ser realizada no portal do CRCMG (www.crcmg.org.br), pelo hotsite do seminário: http://seminarios.crcmg.org.br/caratinga/

Programação do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Leste de Minas

8h – Cadastramento

8h45 – Abertura

9h – Palestra “Inovar para evoluir nas organizações contábeis”, com Helbert Ferreira Macedo

10h30 – Coffee break

11h – Palestra “Linguagem de influência e técnicas de negociação na contabilidade”, com Eloi Oliveira

12h30 – Almoço

14h – Palestra “EFD-Reinf e DCTFWeb – como gerir essas informações”, com Filemon Augusto de Assunção Oliveira

15h30 – Coffee break

16h – Palestra “Desafios e oportunidades na profissão contábil”, com Matheus Ramos Trolesi

17h30 – Encerramento

Serviço Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Leste de Minas Data: 5 de outubro de 2018 Horário: 8h às 17h30 Local: Auditório do Centro Universitário de Caratinga (Unec), localizado na Rua Moacir de Matos, 49, Centro, Caratinga – MG Inscrição gratuita www.crcmg.org.br – Hotsite: http://seminarios.crcmg.org.br/caratinga/