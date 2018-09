O TREINADOR DE GOLEIROS

Norivan Paiva participou do treinamento de goleiros de categorias de base da Confederação Brasileira de Futebol e está captando alunos em Caratinga e região

CARATINGA– O futebol regional é forte e guarda anos de memórias e vitórias. Atento às principais transformações do mundo do esporte e em busca de fortalecer a modalidade na região, Norivan Paiva Moreira decidiu se arriscar no mercado de treinador de goleiros de categorias de base.

Norivan possui Licenciatura e Bacharelado em Educação Física pelo Centro Universitário de Caratinga (Unec) e pós-Graduação em Educação Física Escolar pela Faculdade do Futuro. O primeiro curso que realizou voltado par ao treinamento de goleiros foi com profissionais do Palmeiras, pela UniSport, em São Paulo. Decidiu retornar à capital paulista, para fazer outro curso da Associação Brasileira de Treinadores de Goleiros e, dos dias 6 a 9 de setembro de 2018, participou de treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As aulas teóricas aconteceram na Federação Paulista de Futebol e as aulas práticas no CT do São Paulo Futebol Clube e Parque São Jorge, onde as equipes de base do Corinthians fazem treinamento.

Em entrevista ao DIÁRIO, ele falou sobre a expectativa de trazer o conhecimento técnico e científico desta área para a região, os desafios e aspectos que envolvem a profissão de goleiro.

O CURSO DA CBF

O futebol amador sempre esteve presenta na vida de Norivan. Aos 12 anos de idade, nutria o mesmo sonho que diversas crianças do Brasil: ser um jogador de futebol. Até chegou a fazer um teste no Cruzeiro, mas não teve êxito. A partir dos 14 anos decidiu focar nos estudos na área esportiva e com o passar dos anos optou pelo curso de Educação Física. “Trabalhei como treinador mesmo de futebol na cidade de Santa Rita de Minas, que eu resido, mas de dois anos pra cá, por problemas no joelho, para não parar de jogar bola, comecei a jogar de goleiro. Eu mesmo desenvolvendo meus treinos. Decidi investir na área. Vi que é um campo que na nossa região não tem profissionais, somente aquela pessoa leiga, que já jogou ou mais de forma amadora, que trabalha com isso. Vi uma oportunidade para tentar crescer na região. Se não der certo, aí sim vou ter que procurar um mercado fora daqui”.

O curso da CBF traz em sua descrição, contribuir com a qualificação de profissionais que atuam ou desejam atuar no futebol, na condição de treinador de goleiros de categorias de base, “para uma prática competente e atualizada, alicerçada em bases de natureza ética e científica”. Para se inscrever foi preciso passar por um processo seletivo, com envio de currículos para análise.

Norivan elogia a estrutura do treinamento, que teve a carga total de 80 horas, dentre Ensino à Distância (EAD), atividades presenciais, acompanhamento e observação do treinamento e estudos especiais e trabalhos. “Participaram os treinadores da categoria de base do Cruzeiro, São Paulo e Corinthians; profissionais que atuam na China vieram participar também. Os professores que ministraram o curso atuam como analistas de desempenho ou como treinadores de goleiros da categoria de base da Seleção Brasileira; também como profissionais do Vasco da Gama e Flamengo”.

Um dos pontos do conteúdo programático está a psicologia do esporte, dentro do desempenho e do treino. “O foco do curso é pegar desde a criança de nove anos até uma pessoa de 20 anos. O objetivo é a alta performance, mas sem esquecer do caráter social, porque muitas dessas crianças não conseguem chegar a ser um profissional. Então o principal objetivo é formar homens de caráter e isso é bem desenvolvido, especificamente na posição de goleiro, porque exige liderança, concentração, tomada de decisão, disciplina, fatores psicológicos que também interferem muito na vida em comunidade. Não é só a técnica, a parte emocional faz muita diferença na vida do goleiro e muita gente não sabe. Você pega uma criança, um adolescente, um jovem, para trabalhar essas características psicológicas, vai fazer muita diferença na vida dele”.

Com o curso, Norivan consegue identificar as principais falhas por parte de treinadores que não possuem a qualificação de um curso técnico. “Os erros que eu percebo é a pessoa cobrar sem ter o embasamento científico, ou seja, às vezes a criança erra, a pessoa fica cobrando demais. E tem a faixa etária e o jeito de conversar. A cobrança excessiva atrapalha, a não motivação atrapalha, interfere muito de uma pessoa que tem vivência ou está procurando ter, que é o meu caso, que estou estudando, para uma pessoa que só jogou ou acha que entende, porque no nosso País todo mundo entende de futebol na cabeça deles. Tem a parte metabólica do corpo, de recuperação, quais capacidades físicas está trabalhando, então uma pessoa leiga que só gosta talvez não vai ter essa visão de um treinamento de força posso dar para um adolescente de 17 anos, mas não posso passar para um de 13 anos, porque o corpo não está maturado ainda. Esse tipo de coisa que vamos estudando e adquirindo sensibilidade. Aquele que teve uma vivência profissional e agora está estudando vai estar bem a frente, porque teve a prática e agora está tendo conhecimento científico para embasar”.

TREINAMENTO NA REGIÃO

Após concluir o curso da CBF com êxito, Norivan já está captando alunos de Caratinga e região, que atuam ou desejam atuar como goleiros. No distrito de Santa Luzia, ele já possui a Escola de Goleiros Pegando Firme. Ao escolher o nome do projeto, ele pensou em fazer uma analogia dos treinamentos e a escola. Para treinar com Norivan é preciso ‘pegar firme’ no esporte e nos estudos. “Na região de Santa Luzia sou professor de ensino público, servidor de Minas Gerais e consegui três alunos que já estou fazendo um trabalho de forma pessoal. Tento aliar um trabalho não só esportivo, mas educacional, por eles serem meus alunos na escola. Se eles se destacam bem no bimestre dou uma gratificação para eles, uma camisa de futebol, para motivá-los; também cobro pesado essa parte de disciplina”.

Em Caratinga, Norivan já conseguiu seu primeiro aluno e a expectativa é ampliar o quadro de goleiros em treinamento. “Deixei específico para o pai dele, que se ele for bem na escola vai ganhar uma gratificação para tentarmos alinhar. A criança, jovem ou adolescente que gosta de futebol normalmente não vai muito bem na escola. Esse projeto que tenho, tento alinhar a escola ao esporte, para as pessoas se desenvolverem, porque mesmo se não for um atleta, mesmo aqui na região que o esporte amador paga bem, se não chegar a ser esse atleta nível regional, pelo menos está indo bem na escola e vai ser uma pessoa de pensamento positivo para a sociedade”.

Mesmo com os trabalhos iniciados há pouco tempo, Norivan afirma que já é possível perceber os avanços no desempenho dos alunos. “Os alunos de Santa Luzia, já faz um mês que estamos treinando firme. A melhora técnica já está um pouco visível; na escola também por eu estar com eles lá, notei uma melhora, principalmente, quando vejo eles já deslizando, chamo atenção. O garoto que treino em Caratinga, a conversa que tive com o pai dele, ele disse que isso iria até motivá-lo ainda mais, pois já é um excelente aluno na escola”.

Apoio técnico, talento e disciplina são fundamentais para se desenvolver como goleiro, mas, também é preciso o apoio da família, como explica o profissional. “Há relatos dos profissionais da CBF, de que muitos meninos tinham potencial, se perderam porque não tinham esse embasamento da família. No curso, além do caráter técnico, tático, físico, psicológico, incluíram o caráter social também, porque depois do treino o aluno tem uma vida lá fora. Então isso é muito importante, tentar trazer os pais para esse meio, o professor agir como um orientador para a criança não se perder, porque tem muito atrativo negativo para eles caírem no mundo errado. E o professor, principalmente o treinador, por ficar muito com os goleiros mais reservado, tem essa vivência de saber: ‘Hoje ele não está bem’. Um dos meus alunos em Santa Luzia trabalha, ajuda o pai dele ainda, então sei o dia que ele chega mais cansado e temos que pegar mais leve. Sei quando ele está frustrado, por ser um jovem, quando ele pode ter tido algum problema com a namorada, nós percebemos isso de longe. Conseguimos perceber certas coisas que até mesmo o pai não consegue”.

Norivan Paiva atua como treinador de goleiros de categorias de base na Arena Chopp, no distrito de Santa Luzia e no campo do Esporte Clube Caratinga. Para contatos, ele disponibiliza o Instagram @prof.norivan e os telefones 9 8805-7762 (WhatsApp) e 3326-6329. “Quem quiser participar, só entrar em contato que agendamos horário, passamos o custo e explicamos os objetivos, que além do lado esportivo, tem o ganho educacional. E para quem já é adulto, quero atender a esse público também que joga aqui na região”.