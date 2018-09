Dr. Giovanni é novo vice na chapa de Mares Guia ao governo de Minas

DA REDAÇÃO – A chapa do candidato ao Palácio da Liberdade João Batista Mares Guia (Rede) tem um novo vice. A Rede confirmou o vice-prefeito de Caratinga, Giovanni Corrêa da Silva, de 58 anos, para ocupar a vaga de Abraão Graacco.

O Tribunal Regional Eleitoral Regional (TRE-MG) indeferiu na noite de segunda-feira (3) a candidatura de Gracco, porque ele não apresentou prova de desincompatibilização do cargo que ocupava como advogado da União.

Giovanni Corrêa já foi secretário de saúde no Pará e também em Caratinga. No Executivo, é a primeira vez que ele ocupa um cargo. Segundo o novo postulante, a escolha de seu nome vai ajudar Mares Guia para que fique conhecido na região de Caratinga.

Em conversa com a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA, Dr. Giovanni ressaltou que Mares Guia tem conhecimento da área da educação e se juntará a ele, “com sua experiência da saúde”. “O país está passando por mudanças, quer o novo e eu sou parte desse novo e posso contribuir muito com a comunidade”, ressaltou.

Dr. Giovanni citou ainda o sucesso que teve na Secretaria de Saúde de Caratinga, quando precisou enfrentar o surto de febre amarela. “No ano passado enfrentamos na microrregião a questão da Febre Amarela e coordenamos todo o processo. Conseguimos minimizar em tempo recorde”, relembrou.

“Certamente nós temos um espectro de 20 a 30 municípios, essa união vai aumentar o espectro do nosso candidato (Mares Guia)”, disse.

Sobre a possibilidade de um vice-prefeito se candidatar a vice-governador, a legislação prevê que vice-governador e vice-prefeito podem se candidatar a outros cargos caso não tenham sucedido o titular nos seis meses que antecedem as eleições.