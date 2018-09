Quase mil corredores participam do Circuito das Palmeiras

CARATINGA- No último sábado (1°), quase mil corredores participaram da sexta edição do Circuito das Palmeiras. Foram três modalidades de provas: 5 km, 10 km e kids. As largadas das provas da edição Night Run foram na Praça Cesário Alvim, centro, às 18h30 para as crianças e 19h30 para os adultos.

Além da prática de esportes, o evento também teve caráter social, pois os atletas foram convidados a doarem um quilo de feijão preto para o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, especialmente para a feijoada da instituição.

Nas categorias geral e por faixa etária, os atletas que alcançaram as três primeiras posições foram premiados com troféus. Todos os participantes receberam medalhas. Confira os resultados:

5 KM FEMININO GERAL

1 – Malu Campos- Academia Center Fitness

2 – Leticia Lopes Bernardo- Hélio Ferreira

3 – Alessandra Aparecida Neves da Silva Matos- Galo Runners

10 KM FEMININO GERAL

1 – Aline Cecilia Pereira Pimentel- Amacorr

2 – Clessya Cariny Julya de Oliveira- Breno Personal

3 – Ana Lucia Monteiro de Castro

10 KM MASCULINO GERAL

1 – Rafael Tobias Rodrigues de Oliveira- Bolsa Atleta Caratinga/Cria Lavras

2 – Antônio do Prado Neto

3 – Claudeir de Oliveira Silva- Água Santa

5 KM MASCULINO GERAL

1 – Claudiomir Pereira Lima- IC Esporte e Saúde

2 – Paulo Henrique Carlos Pereira- Hélio Ferreira

3 – Marcos Vinícius Marques- IC Esporte e Saúde

10 KM FEMININO- POR FAIXA ETÁRIA

De 14 até 19 anos

Samira de Souza Guiçardes Brêtas- Studio Fitness Academia

20 até 29 anos

1 – Jéssica de Lacerda Peixoto- Body Sport

2 – Angélica Gervásio

3 – Karen Ferreira de Souza Cabral

De 30 até 39 anos

1 – Micheli Maria Neves- América Run

2 – Áurea Galvino da Silva- Academia Biofitnnes

3 – Viviane Emídia Lopes- Bodsport

De 40 até 49 anos

1 – Sônia Maria da Silva- Espaço Fitness

2 – Márcia Helena da Silva- Bodysport

3 – Márcia Cristina Silveira Batista- Bodysport

De 50 até 59 anos

1 – Inês Alves Gabriel de Souza

De 60 até 99 anos

1 – Bernardina Geralda Eustáquio de Menezes- Dina

2 – Marina Ferreira- Runner by Cidinha

3 – Maria Aparecida da Silva- Bodysport

5 KM FEMININO- POR FAIXA ETÁRIA

De 14 até 19 anos

1 – Ana Flávia Gomes Teixeira- Body Sport

2 – Alice Miranda Silva- Recanto Fitness

3 – Jaqueline Fragoso Magalhães- Studio Fitness Academia

De 20 até 29 anos

1 – Bruna Sthefany Gomes

2 – Andressa Carla dos Reis- IC Esporte e Saúde

3 – Isabella Lacerda

De 30 até 39 anos

1 – Cristiany do Nascimento Dornelas Barros

2 – Emillym Caldas de Souza

3 – Driele Aparecida dos Reis- Olimpus Academia

De 40 até 49 anos

1 – Elizângela Lúcio do Nascimento Cândido- Hélio Ferreira

2 – Ioná Cecília dos Santos- ECC

3 – Célia de Fátima Gomes de Rezende Bitencourt

De 50 até 59 anos

1 – Lúcia Helena Vilela Gomes-Sol

2 – Maria da Luz Pires Silveira- Maycra

3 – Neusa Maria Soares Silva- IC Esporte e Saúde

De 60 até 79 anos

1 – Maria de Lourdes Silva- Body Sport

2 – Giseide Fernandes Corrêa- América Run

3 – Geralda Rodrigues- Bodysport oficial

De 70 até 99 anos

1 – Manira Batista do Carmo Silva- Etelvina Bueno de Andrade

10 KM MASCULINO- POR FAIXA ETÁRIA

De 14 até 19 anos

1 – Fábio Henrique Santos- Body Sport

2 – Márcio Luan de Faria Bonjour

3 – César Augusto Martins Alves

De 20 até 29 anos

1 – Lorran Vilela Alves Gomes- Sol

2 – Cássio de Morais Garcia- Breno Personal

3 – Walace Vieira Grillo- Studio Fitness

De 30 até 39 anos

1 – Helder Caldas Ferreira- IC Esporte e Saúde

2 – Cristiano Matias Alves- Manhuaçu Running

3 – Leandro José Damásio Pereira

De 40 até 49 anos

1 – Lucimar Teixeira- Manhuaçu Running

2 – Uelson José do Nascimento- Hélio Ferreira

3 – Josemar Pereira da Silva- IC Esporte e Saúde

De 50 até 59 anos

1 – Atair Ferreira Nobre

2 – Elivando de Souza

3 – Gerson Esmael da Silva

De 60 até 99 anos

1 – Edgar Corrêa Filho- IC Esporte e Saúde

2 – João de Morais Lisboa Filho- Água Santa Runners

3 – Joel Bertolino de Lima- Viva Mais Fitness

5 KM MASCULINO- POR FAIXA ETÁRIA

De 14 até 19 anos

1 – Gabriel Martins Felisberto- Água Santa

2 – Júlio Cézar de Carvalho- Hélio Ferreira

3 – Windson Kesley Vieira Castro- Sem Equipe

De 20 até 29 anos

1 – Cleondre Walace Teixeira Damascena- Olimpus Academia

2 – Jozadaque Rocha Ferreira- Ase

3 – Rodrigo Vinícius de Souza- Associação Desportiva Imbé de Minas

De 30 até 39 anos

1 – Isaac Custódio- IC Esporte e Saúde

2 – Gerson de Carvalho Vilela Júnior- Água Santa

3 – Hélio Ferreira Timóteo- Hélio Ferreira

De 40 até 49 anos

1 – Jordan Wesley Eustáquio da Silva- Corp

2 – Robson Sales- Hélio Ferreira

3 – Wagner da Silva Alves- Sol

De 50 até 59 anos

1 – Evaristo Hoste de Moura- Prefeitura Municipal de Caratinga

2 – Fernando de Andrade- Sem Equipe

3 – José Geraldo de Oliveira- Rocksport

De 60 até 69 anos

1 – João Bosco de Souza- IC Esporte e Saúde

2 – Waldir Ribeiro de Paula- IC Esporte e Saúde

3 – José Souto de Almeida- América Run

De 70 até 99 anos

José Martins de Andrade