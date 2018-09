IDEB: Caratinga não avança nos anos finais

Resultados consideram rede municipal e estadual de ensino

DA REDAÇÃO- No ensino médio, nenhum estado atingiu a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2017. Além disso, cinco estados brasileiros apresentaram redução no valor do Ideb. Os dados foram apresentados ontem, pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), durante coletiva de imprensa.

Após três edições consecutivas sem alteração, o Ideb do ensino médio avançou apenas 0,1 ponto em 2017. Apesar do crescimento observado, o país está distante da meta projetada. De 3,7 em 2015, atingiu 3,8 em 2017. A meta estabelecida para 2017 é de 4,7. “Foi um crescimento inexpressivo. Estamos muito distantes das metas propostas. É mais uma notícia trágica para o ensino médio do Brasil”, destacou o ministro da Educação Rossieli Soares.

Até 2015, os resultados do ensino médio, diferentemente do ensino fundamental, eram obtidos a partir de uma amostra de escolas. A partir da edição de 2017, o Saeb passou a ser aplicado a todas as escolas públicas e, por adesão, às escolas privadas. Pela primeira vez, o Inep passou a calcular o Ideb para as escolas de ensino médio. Apesar do crescimento observado, o país está distante da meta projetada. Neste cenário, cinco estados tiveram redução no valor do Ideb. O registro positivo vai para o Espírito Santo, estado com o melhor desempenho no país.

Anos iniciais

O país segue melhorando seu desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental, alcançando em 2017, um índice igual a 5,8. A meta proposta foi superada em 0,3 ponto. Apenas os estados do Amapá, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul não alcançaram suas metas. Destaque-se que o estado do Ceará, superou a meta proposta para 2017 em 1,4 ponto. Outro destaque é para o fato de que oito estados alcançaram um Ideb maior ou igual a 6,0, são eles: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal. Os estados do Ceará, Alagoas e Piauí apresentaram os maiores crescimentos no período. Ainda é possível observar que os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais detêm os maiores índices do país nos anos iniciais do ensino fundamental.

Apenas os estados do Rio de Janeiro, Amapá e Rio Grande do Sul não alcançaram a meta proposta nesta edição, mas também é possível observar que o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul têm desempenho no Ideb superior à média nacional. Os estados de Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Ceará têm as maiores taxas de aprovação. No outro extremo, estão Pará, Sergipe e Bahia.

Anos finais

Os resultados do Ideb mostram que, apesar de o país ter melhorado seu desempenho nos anos finais do ensino fundamental, alcançando, em 2017, um índice igual a 4,7, a meta proposta não foi atingida. Das 27 unidades da Federação, 23 aumentaram o Ideb, todavia, apenas sete alcançaram a meta proposta para 2017: Rondônia, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso e Goiás. O registro negativo foi a queda do Ideb nos anos finais do ensino fundamental no estado de Minas Gerais.

Os progressos mais expressivos foram alcançados por Amazonas, Ceará e Mato Grosso. No outro extremo, com pouca evolução no Ideb, Amapá, Roraima e Rio Grande do Sul. Cabe também destaque para os estados de Goiás, Santa Catarina, São Paulo e Ceará com os melhores desempenhos nos anos finais do ensino fundamental.

Melhorar o fluxo escolar continua sendo um grande desafio para o Brasil. Comparando as taxas de distorção idade-série para os anos finais do ensino fundamental em 2015 e 2017. Mato Grosso e São Paulo têm um histórico de baixa retenção e, por isso, o indicador é próximo de 10%. No outro extremo, entretanto, há estados com taxas de distorção idade-série superiores a 40%.

CARATINGA

Considerado a rede pública (municipal e estadual), Caratinga obteve o índice 6,5 para os anos iniciais (4ª série/5º ano), superando 2015 e a meta projetada para 2017, que era de 6,0.

Na 8ª série/nono ano, chamados anos finais, a meta não foi alcançada. Mantendo o mesmo número de 2015, o resultado foi de 4,4 quando o esperado era 4,7. No 3º ano do Ensino Médio o índice foi 3,9.

IDEB

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Ideb, é uma iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para mensurar o desempenho do sistema educacional brasileiro a partir da combinação entre a proficiência obtida pelos estudantes em avaliações externas de larga escala (Saeb) e a taxa de aprovação, indicador que tem influência na eficiência do fluxo escolar, ou seja, na progressão dos estudantes entre etapas/anos na educação básica. Essas duas dimensões, que refletem problemas estruturais da educação básica brasileira, precisam ser aprimoradas para que o país alcance níveis educacionais compatíveis com seu potencial de desenvolvimento e para garantia do direito educacional expresso em nossa constituição federal.

ESCOLAS MUNICIPAIS

Escola IDEB 2017 META Barquinho Amarelo 5.4 5.0 Bezerra de Menezes de Ensino Fundamental 7.0 5.7 Dário Grossi ** 6.8 Dona Gglorinha Rocha Abelha 6.2 6.7 Dr. Maninho 6.3 5.7 Luiz Antônio Bastos Cortes 4.8 3.9 Nossa Senhora do Carmo 6.6 5.5 Padre Antônio Batista de Carvalho 6.5 4.9 Professora Conceição Silva 5.7 5.5 Professora Maria do Carmo Ribeiro 5.5 5.3 Sebastião Clemente Vieira 6.3 4.6 Sebastião dos Santos Rosa 6.2 5.8 Crispim de Aquino Ramos 6.3 5.3 Geraldo Marques Cevidanes 6.4 6.3

ESCOLAS ESTADUAIS

4ª série/5º ano

Escola IDEB 2017 META Antônio Penna Sobrinho 6.2 6.2 Dom Carloto 6.3 5.8 Engenheiro Caldas 6.6 5.3 João Moreira Franco 5.7 5.3 Juarez Canuto de Souza 6.8 5.8 Maria Alves da Silveira 5.8 Mary Lucca Chagas 6.9 5.9 Menino Jesus de Praga 7.9 7.4 Princesa Isabel 7.7 6.2 Professora Maria Fontes 6.4 5.8 Sinfrônio Fernandes 6.5 6.2 Sudário Alves Pereira 5.5 6.6

8ª série/nono ano

Escola IDEB 2017 META Antônio Penna Sobrinho 3.5 5.2 Coronel Florentino Miranda Costa 3.4 4.9 Isabel Vieira 4.4 5.5 João Moreira Franco 3.5 4.5 José Augusto Ferreira 5.0 5.0 José Ferreira Mendes 5.9 Juarez Canuto de Souza 4.5 4.8 Manoel Cordeiro Lúcio 4.3 4.7 Maria Alves da Silveira 3.4 5.2 Mary Lucca Chagas 4.9 5.2 Maurílio Senra 4.7 4.9 Moacyr de Mattos 4.8 4.5 Princesa Isabel 6.0 5.5 Professor Joaquim Nunes 2.6 4.2 Sinfrônio Fernandes 4.5 4.6 Venceslau José da Silva 4.2 5.3

3ª Série Ensino Médio passou pela primeira vez por essa avaliação em Caratinga

Escola IDEB 2017 Antônio Penna Sobrinho 5.3 Coronel Florentino Miranda Costa 4.3 Deputado Agenor Ludgero Alves 3.6 Engenheiro Caldas 4.1 Isabel Vieira 3.9 João Moreira Franco 3.9 José Augusto Ferreira 4.3 Manoel Cordeiro Lúcio 3.5 Maria Júlia de Mattos 3.4 Mary Lucca Chagas 3.9 Maurílio Senra 4.0 Moacyr de Mattos 4.1 Princesa Isabel 4.5 Sudário Alves Pereira 3.2