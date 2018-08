FUNEC e 6ª SRE preparam evento para o lançamento de três livros

CARATINGA – Seguindo as comemorações de seus 10 anos de atividade literária, o professor Eugênio Maria Gomes apresenta para o público seus três novos livros: “Marketing Simplificado – 2ª edição revisada”, “Sem Data de Validade – Volume 4” e o infantil “Heitor no Mundo dos Dinossauros”, quarto volume da coleção “Maria Contando Histórias”.

As três obras já se encontram disponíveis para venda pela internet – Editora Libro Legis, Saraiva e Amazon -, mas um evento especial de lançamento está sendo preparado para o próximo dia 19, às 19h no auditório da Unidade I do UNEC. A organização é da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) em parceria com a 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE).

“Teremos uma solenidade bem focada no público, com peça teatral, música, palhaço, poesias, pipos, algodão doce, balões e a participação das escolas da rede estadual. Para nós é motivo de muita honra e muita alegria ter a 6ª SRE na coordenação do evento juntamente com a FUNEC”, afirma Eugênio Maria Gomes.

Para a diretora da superintendência, Landislene Gomes Ferreira, eventos como este ajudam a formar em crianças e adultos o gosto pela leitura, principalmente por oferecerem a eles o contato com o escritor. “Nossas crianças terão oportunidade de apreciar um livro de um autor caratinguense e conhecer a pessoa que escreveu. Estamos ansiosos pelo dia do lançamento e temos certeza de que vamos receber um público muito participativo”, comenta.

O evento contará com a participação da Cia. de Teatro UaiSoul, da Escola Cultural Casa Viva Meraki, do Coral da Escola Estadual Menino Jesus de Praga e da cantora Lorena Soares. Cada livro pode ser adquirido, com preço promocional de R$ 10,00, até o dia 31 de agosto, mediante a aquisição de vale-livro, com Morena ou Silvinha, na Unec. No dia do lançamento, cada exemplar custará R$ 15,00.