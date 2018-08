Adalclever será o candidato ao governo de Minas no lugar de Lacerda

O presidente da Assembleia confirmou a participação na disputa. O MDB prepara um evento para o lançamento oficial

DA REDAÇÃO – O presidente da Assembleia Adalclever Lopes (MDB) será o candidato ao governo de Minas pelo grupo do ex-prefeito Marcio Lacerda. O anúncio foi feito na manhã de ontem em coletiva da qual participou o antigo candidato da chapa. Adalclever, que herdou o plano de governo já apresentado à Justiça Eleitoral, garantiu que Lacerda terá papel importante na campanha e, se eleito, terá lugar no governo.

Adalclever disse que Lacerda será o alicerce e o grande eleitor do pleito. Ele prometeu seguir o plano de governo registrado pelo ex-prefeito e afirmou que, se eleito, Lacerda terá participação certa no governo.

“Marcharemos juntos nessa terceira via, que foi construída com a unidade de mais de 40 parlamentares, essa estrutura é fundamental para essa candidatura. Estou pronto para disputar o governo e me coloco à disposição da população de Minas para enfrentar essa grande batalha”, afirmou. Adalclever disse estar certo de que a população quer uma terceira via no comando do estado, que não seja do PT nem do PSDB.

Questionado sobre o fato de seu partido, o MDB, ter Fernando Pimentel, o presidente da Assembleia disse que, como os demais parlamentares, deu “sustentação e estabilidade” ao governo. Adalclever se apresentou como “nova opção” e disse que o restante da chapa será anunciado na segunda-feira (27). “Vamos ganhar a eleição com essa coligação. A vontade da maioria do povo mineiro é por uma terceira opção”, disse.

Segundo Adalclever, o plano de governo de Lacerda será o dele. Além de Lacerda e do MDB, compõem a aliança o PROS, o PV, o PDT, o PRB e o Podemos. Questionado se a vice seria uma mulher, como vem sendo especulado, o emedebista disse que as conversas ocorrerão a partir de agora.

O presidente da Assembleia também disse ter maioria de apoio no seu partido, apesar de alguns emedebistas, como o vice-presidente da Câmara dos Deputados Fábio Ramalho, já terem anunciado apoio a Pimentel. Segundo ele, sua candidatura fez renascer o desejo de candidatura própria. “Em navio deste tamanho tem uns que apoiam e outros não, mas entre a base parlamentar até agora não tem nenhuma dissidência”, disse.

No âmbito nacional, ainda será definida a posição dos aliados de Lacerda.

A informação da escolha de Adalclever havia sido antecipada em carta do deputado federal Jaime Martins (PROS) divulgada aos parlamentares, dando conta de que ele havia negado a possibilidade de concorrer ao governo. Por causa de conflito interno no PROS sobre a eleição proporcional, Jaime disse que não concorrerá a nenhum cargo este ano.

Segundo o presidente do MDB, Saraiva Felipe, em reunião nessa quarta-feira oferecido a Jaime Martins encabeçar a chapa e ele pediu um tempo para pensar. “Foi definida a candidatura de Adalclever na medida em que o deputado Jaime pensou, fez consultas e comunicou oficialmente a desistência a nós. Com isso, o deputado Adalclever, que é uma boa alternativa para disputar o governo, nos confirmou que irá concorrer”, disse.

Segundo o presidente do MDB, Lacerda, que participou de reunião com cerca de 40 parlamentares do grupo nessa quarta-feira, também já informou que apoiaria o nome que fosse escolhido.

Desde que Lacerda informou que iria renunciar à disputa, na terça-feira (21), os integrantes dos partidos que o apoiavam fizeram várias reuniões.

Ontem, o grupo ficou por várias horas em um restaurante anexo à Assembleia Legislativa e o presidente do MDB anunciou que haveria um novo candidato ao governo, faltando definir entre Adalclever e Jaime Martins. Também nessa quarta-feira, Lacerda protocolou a renúncia no TRE.

De acordo com Saraiva Felipe, falta definir os nomes que disputarão a vaga de vice e do Senado. O emedebista confirmou que a companheira de chapa de Adalclever deve ser uma mulher. Nos bastidores, o nome cotado é de Laura Mediolli.

