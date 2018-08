Caratinga abre 106 postos formais de trabalho em julho

DA REDAÇÃO – O país fechou o mês de julho com a criação de 47.319 postos no mercado de trabalho, o melhor desempenho para este mês desde 2012, ano em que foram abertos mais de 142,4 mil empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados quarta-feira (22) pelo Ministério do Trabalho. Caratinga também teve saldo positivo, com 106 postos de trabalho. Em julho, o município registrou 672 admissões e 566 desligamentos.

Ao todo, no mês foram abertas 1.219.187 vagas, enquanto o número de demissões foi de 1.171.868, revertendo o resultado negativo apurado em junho, quando foram fechados mais de 600 postos formais de trabalho.

De janeiro a julho, o saldo de admissões e demissões segue positivo, com a abertura de 448,2 mil novos postos. Se mantiver a tendência até o fim do ano, o Brasil terá interrompido uma sequência de três anos de queda, quando foram encerrados mais de 2,88 milhões de empregos formais, entre 2015 e 2017.

Segundo o Caged, todos os setores, com exceção do comércio e administração pública, registraram ampliação de postos de trabalho. O segmento que mais empregou em julho foi a agricultura, com a abertura de 17.455 novos postos, seguida pelo setor de serviços, que gerou um total de 14.548 empregos.

A construção civil foi responsável pela abertura de 10.063 postos, enquanto na indústria de transformação foram gerados 4.993 postos de trabalho com carteira assinada. A indústria extrativa e os serviços industriais de utilidade pública abriram 702 e 1.335 postos, respectivamente. O setor de comércio (atacadista e varejista) fechou 249 postos de trabalho ao longo do mês, enquanto na administração pública foram encerradas 1.528 postos de trabalho.

O estado que mais gerou empregos em julho foi São Paulo, com a abertura de 15,3 mil postos. Em seguida, aparece Minas Gerais, com geração positiva de 10,3 mil novos postos de trabalho. No Pará, foram gerados 3,5 mil empregos formais. O Rio Grande Sul (-2.657), Rio de Janeiro (-1.001) e Pernambuco (-111) foram estados que registraram mais demissões do que admissões ao longo do mês.

Em julho, Caratinga registrou 672 admissões e 566 desligamentos, saldo de 106 postos de trabalho. Esse número foi alavancado pelo setor de Serviços, que teve 258 admissões diante de 179 demissões, gerando 79 vagas.

Dentre os setores com maior movimentação, está também o da Indústria da Transformação, que contou com 73 contratações e 55 desligamentos, superávit de 18 vagas. Em seguida aparece a Construção Civil, que registrou 36 admissões e 20 demissões, saldo de 16 postos de trabalho. O setor Administração Pública vem logo depois, com 17 admissões e 6 dispensas, saldo de 11 vagas.

Já entre os setores que apresentaram saldo negativo, surge o Comércio, com 159 admissões e 171 desligamentos (-12 vagas). O setor Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca vinha apresentando bons números, mas em julho registou saldo negativo, pois foram 125 admissões e 134 desligamentos (-9 postos de trabalho).

Todos os setores

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 672 62,45 1.076 0,44 151.235 0,06 1.219.187 2) Desligamentos 566 62,96 899 0,40 140.903 0,05 1.171.868 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 14.937 63,40 23.560 0,38 3.901.873 0,04 37.868.331 Total de Estabelecimentos 4.176 46,34 9.012 0,45 926.356 0,05 8.055.690 Variação Absoluta 106 177 10.332 47.319

Setor: Serviços

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 258 81,65 316 0,47 54.360 0,05 508.120 2) Desligamentos 179 74,58 240 0,33 53.734 0,04 493.572 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 6.263 77,03 8.131 0,40 1.564.851 0,04 16.747.401 Total de Estabelecimentos 1.857 53,58 3.466 0,44 422.657 0,05 3.828.959 Variação Absoluta 79 76 626 14.548

Setor: Indústria de Transformação

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 73 76,04 96 0,31 23.884 0,04 200.849 2) Desligamentos 55 69,62 79 0,26 21.547 0,03 195.856 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 1.495 55,35 2.701 0,20 739.056 0,02 7.178.939 Total de Estabelecimentos 286 47,59 601 0,37 76.687 0,04 655.896 Variação Absoluta 18 17 2.337 4.993

Setor: Construção Civil

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 36 60,00 60 0,18 19.972 0,03 115.638 2) Desligamentos 20 66,67 30 0,13 15.870 0,02 105.575 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 841 78,01 1.078 0,36 236.629 0,04 2.010.217 Total de Estabelecimentos 275 54,24 507 0,57 48.106 0,07 376.465 Variação Absoluta 16 30 4.102 10.063

Setor: Administração Pública

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 17 100,00 17 5,43 313 0,51 3.357 2) Desligamentos 6 100,00 6 1,80 333 0,12 4.885 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 240 44,36 541 0,34 71.183 0,03 772.515 Total de Estabelecimentos 8 15,69 51 0,27 2.925 0,03 25.186 Variação Absoluta 11 11 -20 -1.528

Setor: Comércio

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 159 58,46 272 0,51 31.183 0,05 289.260 2) Desligamentos 171 68,40 250 0,55 30.875 0,06 289.509 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 5.343 61,04 8.753 0,57 932.516 0,06 9.008.058 Total de Estabelecimentos 1.516 44,95 3.373 0,54 283.327 0,06 2.607.011 Variação Absoluta -12 22 308 -249

Setor: Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 125 40,19 311 0,63 19.824 0,14 91.602 2) Desligamentos 134 45,89 292 0,78 17.277 0,18 74.147 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 576 26,74 2.154 0,21 272.014 0,04 1.559.184 Total de Estabelecimentos 217 22,82 951 0,25 85.497 0,04 521.203 Variação Absoluta -9 19 2.547 17.455