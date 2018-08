Menor é apreendido com maconha no Santa Cruz

CARATINGA – Na tarde de ontem, a Polícia Militar realizou a operação antidrogas no Bairro Santa Cruz e apreendeu um menor, 16 anos, que já é reincidente na prática de atos infracionais. Durante a ação, os militares recolheram buchas e tabletes de maconha.

De acordo com o cabo Marcos Teixeira, o menor estava na Rua Iapu, “local já frequentado por traficantes, e com ele foram encontradas três buchas de maconha”. Ao ser questionado se havia mais drogas em sua residência, o adolescente disse que sim. Os policiais foram até a residência e apreenderam meia barra, dois tabletes e quatro buchas de maconha. Dentro do guarda-roupa foram localizadas três cápsulas usadas para acondicionar a droga.

Na semana passada o menor já havia sido apreendido com duas armas de fogo. Na ocasião, ele efetuou disparos na porta da casa de um desafeto.