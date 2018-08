Programa de apoio a recuperandos da APAC

Uma das etapas do projeto ocorre este mês, com participação na Fenasc e o Café na APAC

CARATINGA – Desde 2017, o Sebrae Minas realiza o programa Próximos Passos, projeto de apoio a recuperandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Caratinga. O objetivo é capacitar os internos, envolver a comunidade local, sensibilizar os empresários para a reinserção dos recuperandos na sociedade e no mercado de trabalho e melhorar a gestão da entidade, a fim de torná-la autossustentável.

Para isso, o Sebrae vem realizando diversas ações como diagnóstico empresarial nas unidades produtivas, com proposta de plano de ação para o desenvolvimento de cada uma delas; implantação do programa Educação Empreendedora, para os professores da escola da APAC; e aproximação da instituição da comunidade local, das entidades e do poder público, criando, assim, um ambiente favorável aos recuperandos que regressam à sociedade.

Uma das etapas do programa acontece este mês, em dois eventos locais. O primeiro é a Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credcooper (Fenasc), que ocorre entre hoje e sábado (25) e trará um stand que irá expor os produtos feitos pelos recuperandos da APAC. A Fenasc é um ambiente propício para alavancar os empreendimentos e aquecer o comércio de Caratinga.

O outro evento é o Café na APAC, que será realizado no dia 30 de agosto e envolverá empresários e entidades locais. A ação ocorre a partir das 8h e o destaque é a palestra “Inovação no atendimento ao cliente – como gerar experiências que marcam?”, que será ministrada por André Gonçalves, proprietário da loja de roupas AG Basic Store, de Ipatinga.

Segundo a analista do Sebrae Minas Fabiana Schimitz, a parceria entre Sebrae e APAC tem o objetivo de apoiar a instituição em sua gestão e promover o empreendedorismo entre os recuperandos. “Já capacitamos os professores, através do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), para que eles possam ser nossos precursores do empreendedorismo junto aos recuperandos. Nosso objetivo agora é dar seguimento ao projeto, com outras ações de capacitação”, destaca.

Para o gerente regional do Sebrae Minas Fabrício César Fernandes, a educação empreendedora é um meio no qual os recuperandos têm acesso às capacitações oferecidas na APAC, através de ações como, por exemplo, a participação na Fenasc 2018.

A APAC de Caratinga tem capacidade para 150 recuperandos, sendo 55 em regime fechado, 27 em regime semiaberto e 32 em regime semiaberto com trabalho. Todos eles estudam pela manhã e trabalham à tarde.

Hoje, ela possui diversas atividades voltadas para a capacitação dos recuperandos, como marcenaria, padaria, fábricas de pizzas, pré-moldados, vassouras e uniformes, além de ateliê de artesanato, escola, biblioteca e consultório odontológico.

SERVIÇO

Café na APAC

Data: 30 de agosto de 2018

Horário: 8h

Local: APAC

Informações: (33)3321-6829