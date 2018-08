Escola Jairo Grossi: projeto ensina as crianças a lidar com a maioria das emoções

CARATINGA – Alunos das turmas do 1º período de Educação Infantil da Escola Professor Jairo Grossi estão tendo um tipo de aprendizado essencial para a formação humana e da personalidade de cada um. Através de um projeto implantando pela escola as crianças estão aprendendo desde já a lidar com suas emoções.

Desenvolver a competência sócio emocional das crianças. É com tal intuito que a Jairo Grossi realiza o projeto: “Espelho, espelho meu… Como estou?” No trabalho são aprimoradas habilidades dentro do contexto da inteligência emocional. Para a psicóloga Márcia Barbosa, que também é orientadora da escola, a criança aprende a se expressar, se manifestar e controlar progressivamente suas necessidades, desejos e sentimentos em diferentes situações do cotidiano. “A emoção é a base do desenvolvimento do ser humano. Não há como negar que elas acontecem em nossa vida. E o objetivo principal do trabalho são eles começarem a reconhecer os diversos tipos de emoções que podemos sentir,” afirma.

No sábado (18), pais e filhos participaram de oficinas, brincadeiras e jogos onde puderam sentir diferentes emoções. Foram realizadas atividades explorando sentimentos diários e dramatizações nas brincadeiras, tanto livres quanto dirigidas. Tudo trabalhado com muito carinho, buscando o desenvolvimento emocional das crianças e possibilitando o reconhecimento dos sentimentos. Para a Sofia, aluna da escola e que tem apenas quatro aninhos, foi possível conhecer muita coisa sobre emoções. “Tenho 04 anos e aprendi muito sobre a felicidade e a tristeza,” disse com o ar sorridente.

Já Gabriella Coelho Mota Pizzani, que tem uma filha que estuda na Jairo Grossi, está otimista com a iniciativa e acredita que já está sendo possível ver os resultados no convívio diário com os filhos. “O projeto tem dado resultado. Diariamente minha filha chega em casa contando as experiências que ela tido na escola.”

Foram vivenciadas emoções básicas e fisiológicas, como a tristeza, o amor, o nojo, a alegria, o medo e a raiva. Uma das professoras que desenvolveu o projeto foi Lucimar Jerônimo do Carmo Stocker. “É um trabalho muito rico. Desenvolvemos a atividade pela grande necessidade de se trabalhar a inteligência emocional nas escolas”.

A supervisora pedagógica Angélica Nunes Cota está bastante otimista com a participação dos pais e a integração com a família em diversos projetos promovidos pela escola. “Acreditamos muito na parceria com os pais, na parceria família e escola. Não adiantaria em nada trabalhar com as crianças a questão da emoção, se o trabalho não tivesse continuidade em casa.”

A proposta de se implantar o projeto lúdico está dentro da ideia do educandário de desenvolvimento da criança e em sempre se pensar na formação dela como um todo.