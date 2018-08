Confraternização marca a volta às aulas na Doctum Caratinga

CARATINGA – Nessa quarta-feira dia 15 de agosto, as Faculdades Doctum de Caratinga realizaram a tradicional confraternização de boas-vindas aos alunos que ingressam à faculdade e aos veteranos que retornam às aulas. A festa que também comemorou a semana do estudante aconteceu no pátio da faculdade.

O evento tem como objetivo integrar calouros e veteranos. O momento de descontração é o espaço ideal para essa interação entre os colegas, um facilitador para os laços de convivência e acolhimento aos inúmeros acadêmicos que iniciam a graduação neste mês de agosto.

Para deixar a noite mais especial, teve música ao vivo. A alegria tomou contas de muitos alunos, que dançaram e cantaram. Teve ainda a distribuição de pipoca e algodão doce, além de uma cabine de fotos que deixou a confraternização ainda mais interessante.

De acordo com os alunos que estão ingressando agora na faculdade, as expectativas são as melhores. Os veteranos aprovaram a iniciativa da faculdade, pois segundo eles eventos como estes são motivadores.

Para a diretora das Faculdades Doctum de Caratinga, Flávia Bastos, “nós participamos com todos os nossos professores, colaboradores, com música, pipoca, algodão doce, cabine de fotos, pois tem o momento que é de estudar, mas tem o momento que é de confraternizar”. Flávia destaca que “sempre visando a nossa missão que é de transformar a vida das pessoas pela educação, um acolhimento especial para nosso aluno e essa integração entre os calouros com os veteranos que é muito importante. Assim nós esperamos que esse semestre inicie de uma forma leve e que nossos alunos tenham um excelente aproveitamento acadêmico e social durante esse período”.

Priscila Voroto aluna do 1º período de Direito, falou das suas expectativas na faculdade: “Espero tudo de melhor, e poder ingressar em uma carreira bacana, não só para mim, mas para todos os alunos, que estão começando comigo o curso de Direito. Pretendo continuar firme com a Doctum nos próximos 5 anos, e estou muito feliz de estar aqui, fomos muito bem recebidos, pra mim é uma honra estar aqui, pois é o meu sonho fazer o curso de Direito”.

José Welder, calouro do 1º Período de Direito, ressaltou a satisfação em poder ingressar e seguir seu sonho. “Quando eu cheguei aqui na faculdade eu não tinha condição de pagar o valor integral, então fui muito bem informado e consegui ingressar como aluno nota 10, através das notas do meu histórico escolar e consegui 50% de desconto. Fui muito bem recebido aqui na faculdade, a festa foi ótima, e faz a gente se sentir em casa, motivado para estar aprendendo a cada dia, e não desistir de nosso sonho”.

Para a veterana, Cibele Alexsandra do 2º período de Administração, é muito importante, a festa do dia do estudante, pois a faculdade além de ser um local de estudo, é importante oferecer também esse momento de entretenimento e acolhimento para os alunos se sentirem à vontade.

Já Rafael Ângelo, do 2º Período de Direito ressaltou que a faculdade é muito mais do que livros e professores, e todo esse conjunto social soma muito para a vida acadêmica, porque as pessoas não levam daqui apenas conhecimentos, mas toda essa rede, toda essa conexão que se faz, que soma muito para a formação acadêmica.