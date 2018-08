Inaugurada obra no Centro de Autismo da Apae

Drenagem pluvial e pavimentação asfáltica trazem mais acessibilidade aos assistidos da instituição

CARATINGA- A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga inaugurou na manhã de ontem, a obra de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica de área do Centro Estruturado de Autismo, situado no Bairro Monte Líbano.

A cerimônia contou com participação dos assistidos, diretoria da instituição e convidados especiais. A inauguração faz parte da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

André Pena, presidente da Apae, ressalta que a obra traz um grande benefício aos assistidos, melhorando o acesso. “Momento importante, sonho realizado e que vai trazer muitos benefícios aos nossos alunos e assistidos, haja vista que essa obra de drenagem e pavimentação asfáltica da via de tráfego interno do Centro Estruturado de Autismo da Apae, vai possibilitar que nossos alunos tenham acesso irrestrito, independentemente do período da estação do ano. Tínhamos muitos problemas, principalmente na época de chuva e boa parte dos nossos alunos e assistidos têm dificuldades de locomoção. Com esse asfalto, os veículos que transportam essas crianças têm melhor acessibilidade e fica muito mais fácil desenvolver o trabalho”.

O Centro de Autismo da Apae de Caratinga é considerado referência em Minas Gerais. Com mais esta conquista, André acredita que o trabalho desenvolvido ganhará mais reconhecimento. “A cada obra que entregamos aqui, vai se tornando mais referência ainda. O parque inclusivo que nós inauguramos no ano de 2015 foi o primeiro edificado nas dependências de uma Apae dentro do estado e tudo que nós fazemos é em prol de melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos e assistidos”.

O presidente da Apae ainda lembra que a comemoração segue ao longo da semana, com outras atividades previstas para os assistidos da instituição. “Ontem (segunda-feira) fizemos a apresentação de dois novos veículos que vieram incorporar a frota da Apae, um micro-ônibus e uma mini van. Essa semana é toda voltada para a Semana Nacional, começamos pela passeata, amanhã (hoje) vamos ter uma palestra na Unec da Moacir de Mattos; na quinta-feira vamos fazer um intercâmbio com a Apae de Manhuaçu; sexta-feira teremos um dia de lazer com nossos assistidos e encerramos no sábado com os jogos promovidos pelo Lions”.

Para continuar desenvolvendo os atendimentos, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais conta com apoio da população e está de portas abertas para novos doadores. “Hoje abrimos o leque da doação, seja por meio de coleta de mensageiro, depósito bancário, carnê, débito em conta, na conta da Cemig ou da Copasa. Saibam que a Apae vive dessas doações, você que ainda não é doador, contribua, sem o seu apoio não temos condições de atender a esses quase 400 alunos e assistidos”.

O vereador Rominho Costa, que sempre colabora com as causas da Apae, recebeu uma placa de homenagem. Por intermédio do vereador, um deputado destinou emenda parlamentar para realização da obra inaugurada ontem. “É um sonho sendo realizado quando conseguimos colaborar com associações como a Apae de Caratinga. Sabemos a importância, o valor de cada colaborador sobretudo para esses assistidos, que são especiais e merecem toda nossa atenção. Digo sempre que nós temos a oportunidade de estarmos em cargos como eu ocupo hoje, públicos, para fazer o bem. A bíblia diz que estando ao seu alcance fazer o bem às pessoas que precisam, a gente deve fazer. E eu louvo a Deus, agradeço a cada colaborar, funcionário e por Deus me dar a oportunidade de dar essa contribuição pequena, mediante a grandeza que cada um desses no dia a dia cuidam dessas crianças”.