Jovem é flagrado com moto clonada

BOM JESUS DO GALHO – No final da tarde deste domingo (19), a Polícia Militar Rodoviária realizou a Operação Fiscalização de Trânsito, durante os trabalhos, os militares flagraram um jovem pilotando uma moto clonada.

Segundo a Polícia, assim que o jovem percebeu que seria abordado, efetuou retorno e saiu em alta velocidade, gerando suspeição. Os militares conseguiram abordar Wanderson Moreira Gomes, 20 anos. Ao ser questionado, ele disse que tentou fugir porque não tem Carteira Nacional de Habilitação e também a moto está sem documentos, pois a adquiriu de uma pessoa desconhecida em Bom Jesus do Galho. Wanderson comentou que pagou R$ 1.000,00 pelo veículo. Conforme a Polícia, o rapaz relatou que quando comprou a motocicleta, ela já portava a placa GRL-3827 com tarjeta do município de Pingo D’água e o número do chassi estava suprimido. Em consulta ao sistema, a polícia descobriu que o motor pertence a uma motocicleta Honda CG150, placa HCE-4328 de Ipatinga, furtada no último dia 7.

Wanderson foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil e a moto foi apreendida.