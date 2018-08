Caminhões e carga de 250 sacas de café são localizados pela PM

CARATINGA/SIMONÉSIA – Em uma operação realizada neste final de semana, a Polícia Militar conseguiu recuperar um caminhão e uma carga de 250 sacas de café roubadas em Caratinga, na sexta-feira (17). Os materiais foram encontrados em Simonésia. O caminhão tomado de assalto foi encontrado em Santana do Manhuaçu. Outro veículo, caminhão baú, roubado há 15 dias foi encontrado também. Dois suspeitos são procurados pela polícia.

O ROUBO

O caminhoneiro de 56 anos contou que, na sexta-feira, por volta das 18 horas, carregou seu caminhão na zona rural de Caratinga com 250 sacas de café, iniciou sua viagem sentido a Manhuaçu. Após 10 minutos, em um trecho de descida na estrada do distrito de Santa Luzia, foi abordado por dois indivíduos armados em um automóvel. Eles bloquearam a via e o ameaçaram, mandando desembarcar do caminhão.

O motorista relatou que, após cobrirem sua cabeça, determinaram que entrasse em um automóvel. Depois de quatro horas, o caminhoneiro foi abandonado num matagal, perto do km 59 da BR-262 (Santo Amaro de Minas).

RASTREAMENTO

A partir de informações sobre o roubo, a Polícia Militar se empenhou no rastreamento do caminhão e da carga. A transportadora informou que o último registro do rastreador foi próximo ao distrito de São Simão do Rio Preto, em Simonésia.

Dedicados durante toda a noite e manhã de sábado (18), policiais fizeram levantamentos na zona rural e receberam informações de que foi visto um caminhão com as mesmas características numa propriedade no córrego Miquelino, em Simonésia.

PRIMEIRO CAMINHÃO

Ao chegarem à propriedade, os policias depararam com um caminhão baú. Na primeira consulta, a placa não apresentou nenhuma pendência. Só que os militares perceberam que havia uma raspagem na parte traseira do baú, apagando parcialmente uma placa anterior. Ao checarem por esse número e pelo certificado de registro, confirmaram que se tratava de outro caminhão, furtado no dia 03 de agosto.

A CARGA DE CAFÉ

Em uma varanda ao lado de uma casa, a equipe da PM de Simonésia encontrou a carga de café coberta com duas lonas de caminhão. O responsável pela transportadora confirmou que eram as 250 sacas roubadas em Caratinga.

A partir daí, a PM localizou os documentos e informações sobre o pai e filho, de 48 e 21 anos, que arrendaram a propriedade. Equipe da PM de Santa Rita de Minas foi até a residência deles. Os dois não foram localizados.

SEGUNDO CAMINHÃO

O caminhão roubado em Caratinga foi localizado neste domingo (19), por volta de meio-dia, pela Polícia Militar de Santana do Manhuaçu. O veículo foi deixado abandonado na rua de entrada da cidade, próximo ao trevo da MG-111.

A Polícia Militar restituiu o veículo e a carga para os responsáveis. O caminhão baú foi apreendido e encaminhado para o pátio credenciado. Todas as informações sobre os suspeitos foram repassadas para a Polícia Civil.

AGRADECIMENTO

Na tarde de ontem, a equipe da Revolução Transportes, empresa responsável pela carga, agradeceu muito o empenho dos policiais militares envolvidos na ocorrência, sargento Paulo Coutinho, sargento Pedro Boechat e cabo Bruno Nogueira Veríssimo, de Simonésia; sargento Carlos Giovani e cabo Adenilson Marques de Oliveira, de Realeza; e sargento Whelberth Roberto Nunes da Silva e cabo Fabrício da Silva, de Santa Rita de Minas.