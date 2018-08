A AUDÁCIA DA RENOVAÇÃO

Ildecir A. Lessa

Advogado

“Há outra história a ser contada, por milhões de americanos que tocam sua vida diariamente. Eles estão no trabalho ou à procura dele, montando negócios, ajudando os filhos com o dever de casa… Por vezes otimistas ou pessimistas com o futuro, com a vida recheada de contradições e ambiguidades” (Barack Obama, no Livro A Audácia da Esperança, p.33). No campo educacional, magnetismo é o efeito dos talentos que o jovem Barack Obama levou consigo para a Escola de Direito de Harvard e que lá poliu a perfeição. Essa escola é, afinal, uma das principais instituições educacionais da elite norte-americana, tanto um campo de testes para aspirantes a ingressar na arena política.

Em plena campanha eleitoral, foi dito por um dos principais assessores, que Obama entende que o mundo é dinâmico e complexo. “Ele não foi criado em molduras tradicionais. Ele suspeita do dogma. Seu instinto é jamais começar a abordar um problema por uma estrutura ou noção simplificada”. O Obama político é um sampleador: pega boas ideias de outros pensadores e joga fora a bagagem ideológica que as acompanha. Após a eleição presidencial, alguém expressou: “O que faz do jovem presidente dos Estados Unidos um líder moderno, eficaz e inspirador”.

E agora, do outro lado do atlântico, o que faz o caratinguense Pedro Leitão, lançar como candidato a deputado federal na eleição 2018. Sabe-se que o candidato a um cargo eletivo, procura reunir as pessoas, seus potenciais eleitores em torno de um projeto de governo comum, para o qual convém estabelecer as alianças, em prol de uma candidatura vitoriosa. Quando da confirmação por Pedro Leitão de sua candidatura ele expressou: “Foi o maior desafio da minha vida (ser secretário de governo) e estou procurando fazer da melhor forma possível. Mas, vou me dedicar a outro projeto. Foram muitos pedidos e incentivos. O Adalclever me incentivou muito e vou junto com uma grande equipe tentar uma cadeira na Câmara dos Deputados Federais. Esse é o objetivo. Acho que a região precisa de uma renovação nos seus representantes e vou me colocar à disposição para isso. Pretendo ser um candidato de Minas Gerais e lógico que sou de Caratinga, da região e vou me colocar também como uma pessoa disponível para trabalhar pela região toda. A minha trajetória passa pela educação, agricultura agora e também pela juventude, oportunidade, melhorar a vida das pessoas. Essa é a intenção”.

Obama com o mote “da mudança”, sob o verniz utópico estava um político pragmático. Isso significou um idealismo cuidadosamente temperado, sintonizado para seduzir o maior número possível de pessoas , o que provocou eficaz conquista de votos. Pedro Leitão ao lançar candidato, desde o primeiro momento, entrou como candidato avesso a truques e papo furado. Ele nas suas incansáveis peregrinações, por várias cidades e até a pequenas comunidades, sempre no “olho no olho” com o público, fala de questões específicas com uma candura rara entre políticos modernos.

Uma das notáveis habilidades de Pedro, está no fato de ser um estudante prodígio, digerindo um volume gigantesco de informações com rapidez e absorvendo o que efetivamente, o povo deseja nesse momento de mudanças. Tem o candidato Pedro, uma capacidade fenomenal de criar elos entre temas diferentes, de entender como funciona as políticas públicas, como administrador e educador que é, nas suas mais diversas modalidades. Além do mais, sua linguagem corporal controlada é elegante e suas respostas, ponderadas e objetivas. Quando ele fala, logo estabelece uma comunicação imediata com o público. Com o lançamento oficial da candidatura nesse sábado, dia 18 demonstrou, com um público recorde prestigiando o candidato, pode-se fazer uma leitura perfeita do momento do jovem candidato Pedro Leitão, entrando positivamente, nesse novo tempo, para levar esperança a um povo que clama por uma democracia mais transparente, que realmente precisa de um jovem candidato, como líder inspirador, eficaz e moderno.

Essa é a real intenção de Pedro Leitão, conforme já vem demonstrando, angariando milhares e milhares de pessoas a essa justa causa, dentro de um mote verdade, o da Audácia da Renovação.