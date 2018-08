Maconha, cocaína e crack apreendidos em Ipanema

IPANEMA – A Polícia Militar registrou três ocorrências de tráfico de drogas em Ipanema entre a noite de quarta-feira (1) e a manhã de ontem. Foram apreendidos maconha, cocaína e crack, sendo que três suspeitos foram detidos.

A primeira foi na Vila Vicentina. Por volta das 22h50 de quarta-feira, durante a operação “Proteja seu Bairro”, João Batista Teodoro Júnior, 26 anos, mais conhecido como “Juninho Pendoca”, desobedeceu a ordem de parada e deixou cair um recipiente plástico com doze buchas de maconha de cocaína. No entanto João, até o fechamento desta edição não havia sido localizado.

Logo depois, no centro, Bruno Silva Carvalho, 31 anos, foi preso. Com ele foram encontrados 206 pinos vazios para colocar cocaína, um pedaço de substância esbranquiçada que o autor confirmou ser pasta base, para fabricar cocaína, além de quatro pedras de crack. O suspeito foi conduzido para a delegacia de Plantão da Policia Civil em Caratinga onde foi autuado em flagrante.

Na manhã de ontem, também na Vila Vicentina, foi cumprido a mandado de busca e apreensão em desfavor do casal Lucimar Inácio Vicente, 39 e Claudiana Quedevez de Oliveira, 42. Em uma gaveta no quarto da casa, foi encontrado um pino de cocaína e em um cinzeiro estavam dois pinos vazios e um cigarro meio queimado que a suspeita disse ser maconha. A autora disse que também havia um pedaço de maconha no interior da geladeira, que também foi recolhido.

Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de plantão da Polícia Civil em Caratinga.