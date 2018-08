Motociclista ferido em acidente na BR-116

MANHUAÇU – Um acidente ocorrido na noite desta terça-feira (31/07) deixou uma pessoa ferida. A colisão entre moto, placa de Manhuaçu, e automóvel, placas de Caratinga, aconteceu no km 559,9 da BR-116, distrito de Dom Corrêa, em Manhuaçu.

O motociclista Antônio Viçoso Fonseca, 53 anos, ficou ferido e foi resgatado pelos bombeiros Anjos de Resgate. Segundo Viviane Mota, presidente da instituição, a vítima apresentava suspeita de fratura numa das pernas e reclamava de dores nas costas e no tórax. Antônio foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Caratinga. Conforme informações, a vítima reside no bairro Santa Zita, em Caratinga. Já a motorista do Fiesta não se feriu.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo os primeiros levantamentos da PRF, o Fiesta seguia sentido à Santa Barbara do Leste, quando tentou realizar uma ultrapassagem em um local proibido e acertou o motociclista que seguia no sentido contrário da rodovia.

Um laudo irá apontar as causas do acidente.