Comunidade Santa Isabel em festa: CASU Social II comemora 1 ano com Festa Julina

CARATINGA – Já pensou no quanto nossas vidas podem mudar em apenas um ano? Esse tempo tem feito toda a diferença para a comunidade Santa Isabel, em Caratinga. Em 2017, o bairro recebeu a segunda unidade do Instituto CASU Social, com a parceria da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, atendendo a famílias em situação de vulnerabilidade social. E para comemorar esse momento, a instituição realizou no último sábado (28) uma Festa Julina, homenageando também essa tradição da cultura brasileira.

A festa no CASU Social II ainda envolveu mães e pais das crianças e contou com apresentações artísticas e brincadeiras. “Estamos comemorando um ano de inauguração das atividades nesse local. Durante esse período, foram vários eventos, atendimentos à saúde com médicos, nutricionistas, enfermagem, psicologia… Por isso reunimos todos para essa festa tão bonita”, relata a coordenadora dos Institutos I e II, Carolina Mageste.

Além da assistência às famílias, o CASU Social também oferece atividades educativas, recreativas e sociais, além de refeições durante a semana. Atualmente, são 63 crianças e adolescentes cadastrados. “É muito bom para as crianças e para toda a comunidade em geral. Faz toda diferença na vida deles”, afirma Mariana Francisca, ministra da Eucaristia na Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

Além das comidas típicas, a equipe organizou bingos para sorteio de brindes ao longo do evento. O valor arrecadado com a venda das cartelas será revertido em compra de materiais esportivos para a criançada, como bolas, redes de vôlei, entre outros. Beatriz dos Santos Lessa é mãe de três crianças atendidas pelo Instituto. Ela foi uma das ganhadoras do bingo e vai levar pra casa uma cesta com vários presentes. “O CASU Social faz muito por nós. Ajuda as crianças, o tempo que eles passam aqui evita que eles fiquem na rua. E os atendimentos médicos são muito bons também”, comenta.