Veículo tomado de assalto e motorista e passageiros são feitos reféns

CARATINGA – Um veículo Jac J5, placas de Caratinga, foi tomando de assalto na madrugada de ontem. Os bandidos ainda fizeram o motorista e os passageiros de reféns. Durante a fuga, os bandidos bateram um Polo Sedan, placas de Ipatinga, que acabou recuperado pela Polícia Militar.

Segundo o motorista, após o trabalho, ele passou em uma farmácia e estava acompanhado por um casal de amigos. Ao sair da farmácia, eles foram abordados pelos três ocupantes do Polo, que estavam armados. Na rua Major Carlos Teixeira, no bairro Nossa Senhora Aparecida, os marginais ordenaram que as vítimas saíssem do Jac J5. Em seguida, deram buscas nas vítimas e no carro. Depois, mandaram que o motorista e um passageiro entrassem no porta-malas do Jac J5 e ainda deram coronhada na cabeça do passageiro. Já a mulher foi colocada no banco traseiro do carro.

Conforme as vítimas, os bandidos fugiram em alta velocidade pela BR-116. Porém no trevo de acesso a cidade de Ubaporanga, o marginal que dirigia o Polo, perdeu o controle da direção e bateu este automóvel na traseira do Jac J5. Devido ao acidente, o Polo apresentou problemas mecânicos.

Os bandidos retiraram as vítimas do porta-malas do Jac J5 e as colocaram no banco traseiro deste veículo. Mas como o Jac J5 estavam com pouco combustível, os autores pararam perto de Inhapim e amarraram as vítimas com braçadeiras plásticas.

As vítimas acrescentaram que os autores abasteceram o automóvel em Inhapim e depois fugiram sentido Dom Cavati, onde soltaram as vítimas.

A PM foi acionada, tendo localizado as vítimas e recuperado o Polo Sedan, que tinha sido roubado no dia 27 de julho no residencial Porto Seguro, que pertence a Caratinga, mas fica próximo ao Vale do Aço. Os militares fizeram contato junto ao 14º Batalhão de Polícia Militar, em Ipatinga, onde foram informados que o Jac J5 foi abandonado naquela cidade. Porém, estes mesmos autores roubaram um Nissan e fugiram sentido Caratinga.

De acordo com as vítimas, um dos autores era chamado de ‘Alexandre’. Elas disseram que dos três marginais são magros, sendo que um é branco e os outros são morenos.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.