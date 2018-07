Doctum Realiza Curso de Noções Básicas de Informática para a Comunidade

CARATINGA – Durante os dias 16 a 20 de julho, as Faculdades Doctum de Caratinga realizaram o curso de Noções Básica de Informática para a comunidade. O evento contou com a participação de 20 alunos que tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre informática.

Nessa segunda-feira (23), os alunos receberam o certificado de conclusão do curso, que foi ministrado pelo monitor Marcone Lima, que destacou ter sido uma experiência gratificante. “Esse foi o primeiro curso aberto à população que nós oferecemos, foi uma experiência muito boa, pois foi o primeiro curso que ministrei, já que trabalho especialmente na parte técnica. Fico feliz por ter alcançado as expectativas dos alunos”.

Alguns participantes, não tinham nenhum conhecimento na área de informática. Segundo a aluna do curso, Ceninha Juliana, “o curso foi muito bom, e pôde acrescentar muito ao meu currículo”, disse ela. O aluno Mateus Ferreira da Silva ressaltou “O curso foi muito bom, e nos ensinou e auxiliou muito. Muito dos participantes não tem oportunidade de pagar um curso completo, por isso ajudou muito, mesmo sendo com duração de uma semana, foi uma experiência muito boa, pois quem sabia, relembrou algumas coisas, e quem não sabia aprendeu um pouco mais, acrescentou algo mais no currículo”.

O Curso de Noções Básicas de Informática, teve uma boa repercussão entre a comunidade de Caratinga, o que reforça a missão da Doctum que é “Transformar a vida das pessoas pela educação”. “Em breve as Faculdades Doctum de Caratinga estarão realizando novos curso e palestras que serão abertos à comunidade, levando temas variados, e reforçando conhecimentos a população!”, anunciou a direção.