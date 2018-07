Em nossos dias é muito comum termos uma família que admiramos, ou que mesmos acabamos desejando que a nossa família fosse daquele jeito. Só que se olharmos mais profundo para aquela família, ela tem os mesmos problemas ou até mesmo piores do que a nossa. Todas famílias têm problemas, sempre têm divergências.

Se paramos para refletir, podemos observar que problemas familiares sempre existiram. Na primeira família que veio ao mundo, marido e mulher não se entenderam na hora de assumir a responsabilidade e de quem era a culpa pelo erro, que foi dos dois. Cada um tentou se omitir do erro.

Abraão, o pai da fé, para atender uma exigência da esposa Sara, expulsou de casa uma de suas mulheres, pondo um filho à morte no deserto. Isaque, o filho da promessa de Deus, não conseguiu ser respeitado quando velho e foi enganado, de sua esposa Rebeca, por um dos filhos, que foi ameaçado de morte pelo irmão.

Jacó, um homem de Deus e o fundador de uma nação, teve filhos capazes de vender um dos irmãos, dá-lo como morto. Arão, irmão de Moisés, teve que engolir em seco a morte de dois dos seus filhos, ambos sacerdotes, executados por Deus, ao promoverem um fogo estranho na hora do culto. Davi como o homem sendo o segundo coração de Deus, onde sua filha Tamar foi estuprada pelo seu meio-irmão e seu irmão se vingou e Abslão matou Amom.

Como podemos observar, as famílias que citamos aqui, mesmo sendo homens de Deus, não deixaram de ter problemas, mas tendemos olhar sempre as famílias dos vizinhos, especialmente no seio das igrejas, como perfeitas e as nossas como imperfeitas. Sempre escutamos os filhos admirar o pai da amiga: “ah! Se eu tivesse um pai como o da minha amiga. Aquilo é que é pai”. E os pais olham para os filhos da outra família: “Como são unidos, como são educados, como são dedicados”.

Podemos chamar de falsas visões, não existe família perfeita, existe família que procura perfeição onde que todos acordam de bom-humor, dão ‘bom dia’, tomam café juntos alegremente, oram de mãos dadas e saem para o trabalho ou para a escola, de lá telefonam uns para os outros para dizer como vão as coisas, voltam para o jantar, veem o jornal da noite juntos e antes de dormir fazem um entusiasmado culto. No domingo, acordam cedo com muita disposição e vão para a igreja, onde sentam todos juntos, cheios de ânimo para estudar a Palavra de Deus e louvar o Deus da Palavra.

Esta família existe? Por mais que possa parecer perfeita, ela tem problemas, pois ninguém sabe o que vai no coração de uma pessoa que canta louvores a Deus… mas muitas vivem de aparência, há um erro, não enxergar os problemas da família, que é uma forma de fugir dos problemas. Não devemos nos importar com a família dos outros. Devemos nos importar a nossa. Porque na nossa toda hora é hora da verdade. Não é perfeita. Jamais será perfeita, mas esta é a minha utopia: que ela seja perfeita. Assim como busco a estatura do varão perfeito, sabendo que jamais seremos perfeitos nesta vida, busco uma família para mim onde valha a pena viver em amor e harmonia e na presença de Deus.

A nossa família é o apoio e o suporte da pessoa, ninguém consegue viver só. Apesar das personalidades serem diferentes, elas formam ou deveriam formar uma união inquebrável. Deus pode não permitir que uma pessoa forme uma família, mas não significa que ela esteja só, Ele já deu uma família, a Igreja (1 Coríntios 12:12-13). É preciso que cada membro saiba o seu papel dentro dela. Que um honre o compromisso que fez com o outro (no caso, marido e mulher); os filhos honrando os pais; os pais, buscando em Deus sabedoria e orientação na criação dos filhos; na comunicação entre cada parte e nas decisões a tomar, pois na falta destas, a família pode ser destruída.

Deixemos de lado as fantasias, e vivemos a nossa realidade. Somos uma família, uma família que Deus nos deu. Devemos amar, respeitar por mais que temos falhas, mas é a nossa família em busca da perfeição.

Que Deus abençoe a sua família.

Adenilson Geraldo

