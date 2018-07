Copa da Amizade de Futsal movimentou esporte no final de semana

DA REDAÇÃO- Entre os dias 20 e 22 de julho, Caratinga sediou a 4ª Copa da Amizade de Futsal Masculino. O evento, organizado pelo educador físico David Tallert reuniu equipes em nove categorias de idade entre 9 e 17 anos dos municípios de Caratinga, Ubaporanga, Vargem Alegre, Manhuaçu, Governador Valadares, Coronel Fabriciano; e Vitória e Vila Velha do Espírito Santo, em um total de 380 participantes. As partidas foram realizadas no América Futebol Clube e quadras da Escola Estadual José Augusto Ferreira e Caratinga Tênis Clube (CTC).

“A Prefeitura de Caratinga mais um ano apoiou o evento que já se tornou tradicional no município e a cada edição vem melhorando o nível técnico, o que além de fortalecer a modalidade, promove o intercâmbio entre equipes de diferentes localidades e realidades”, ressalta o diretor de Equipamentos e Eventos Esportivos da Superintendência Municipal de Cultura e Esportes, Leandro Viana.

A equipe Álvares Cabral, de Vitória/ES se sagrou campeã geral da competição na soma das conquistas, ficando assim, a classificação final das categorias:

Categoria Sub 09

Classificação Final 1º América Futebol Clube / Caratinga 2º Bola na Rede / Espírito Santo 3º Álvares Cabral / Espirito Santo

Categoria Sub 10

Classificação Final 1º Álvares Cabral / Espírito Santo 2º Bola na Rede / Espírito Santo 3º CTG / Governador Valadares

Categoria Sub 11

Classificação Final 1º EFAT – Cruzeiro / Espírito Santo 2º Bola na Rede / Espírito Santo 3º América Futebol Clube / Caratinga

Categoria Sub 12

Classificação Final 1º Bola na Rede / Espírito Santo 2º Sporting Arena / Caratinga 3º EFAT – Cruzeiro / Espirito Santo

Categoria Sub 13

Classificação Final 1º EFAT – Cruzeiro / Espírito Santo 2º Álvares Cabral / Espírito Santo 3º Bola na Rede / Espírito Santo

Categoria Sub 14

Classificação Final 1º Álvares Cabral / Espírito Santo 2º Bola na Rede / Espírito Santo

Categoria Sub 15

Classificação Final 1º Academia de Futebol / Manhuaçu 2º EFAT – Cruzeiro / Espírito Santo 3º Projeto Bom de Bola / Governador Valadares

Categoria Sub 16

Classificação Final 1º Socializar / Coronel Fabriciano 2º Academia de Futebol / Manhuaçu 3º Santa Cruz / Caratinga

Categoria Sub 17

Classificação Final 1º Praça de Esportes / Governador Valadares 2º Academia de Futebol / Manhuaçu 3º Santa Cruz / Caratinga