Defeito em caminhões afeta coleta de lixo

Prefeitura afirma que está operando com metade da frota, mas previsão para regularização dos serviços é desta quarta-feira (25)

CARATINGA- Na manhã desta terça-feira (24), moradores do Bairro Limoeiro procuraram o DIÁRIO DE CARATINGA para reclamar do acúmulo de sacolas de lixo pelas ruas, devido à falta de coleta. Segundo a comunidade, desde sexta-feira (20), o caminhão responsável pelo serviço não passa pelo local. Como consequência, muito lixo transbordando pelas lixeiras, mau cheiro e transtornos.

Conforme apurado pela reportagem, o mesmo problema se repetia em outros bairros da cidade. O DIÁRIO entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga, que alegou que a coleta foi prejudicada devido às peças defeituosas em dois veículos, por isso, está operando com metade da frota.

Conforme o executivo, normalmente são utilizados quatro caminhões para a coleta na sede, no entanto, dois deles tiveram problemas mecânicos na mesma semana. “O primeiro foi com a caixa de marcha e o segundo com a embreagem”.

Ainda de acordo com a prefeitura, não será realizado rodízio de coleta de lixo na cidade, pois o conserto ficaria pronto na tarde desta quarta-feira. “A previsão para regularização dos serviços é para esta quarta-feira”, finaliza.