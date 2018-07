Homem é acusado de abusar de criança de 10 anos

CARATINGA – Um homem, 38 anos, foi acusado de abusar sexualmente da neta de sua companheira, de apenas 10 anos. A ocorrência foi registrada no sábado (21) no bairro Bom Pastor, em Caratinga.

A Polícia Militar foi informada que a menina estava com o marido da avó e que ele teria se deitado ao lado dela na cama e a beijado na boca por três vezes. A garota pediu para ir ao banheiro para se esquivar das ações do homem e quando saiu, ele a chamou e deu mais um beijo em sua boca, ocasião na qual ela disse que não queria aquilo e queria brincar na rua. Em seguida, o autor lhe deu dois reais e disse que ninguém poderia saber acerca do ocorrido.

Os militares foram até o trabalho desse indivíduo, pois ele não foi encontrado em sua casa. Para a polícia, ele disse que a criança deitou-se ao seu lado, na cama, pela manhã e em um gesto de carinho, beijou o rosto dela e que faz sete anos que convive com a avó e a criança e que devido ao fato de haver sido acusado, anteriormente de ter abusado da menina, temendo ser mal interpretado, ofereceu dois reais à criança, para que ela não contasse acerca do beijo no rosto a ninguém.

O autor foi preso por estupro de vulnerável e conduzido até a delegacia de Polícia Civil.