Criança e idosa morrem atropeladas em Santa Bárbara do Leste

Heloa, de três anos, foi atropelada por uma moto; Urcelina, 74, foi atingida por um caminhão

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O final de semana foi de muita tristeza em Santa Bárbara do Leste. A pequena Heloa Vitória Quiel da Silva, de apenas três anos, atropelada junto com a família por uma motocicleta, não resistiu aos ferimentos e faleceu neste domingo (22). Já a idosa Urcelina Paula Guimarães, 74, atropelada por um caminhão no sábado (21), também faleceu.

O acidente envolvendo Heloa aconteceu na noite da última sexta-feira (20). As vítimas estavam numa bicicleta de carga e o acidente aconteceu na avenida Geraldo Goulart, em Santa Bárbara do Leste.

Talone Alexandre Silva, 20 anos, era quem pilotava a moto. Ele disse aos policiais militares que registraram a ocorrência, que um carro seguia a sua frente. O jovem alegou que o automóvel reduziu a velocidade, então o motociclista diminuiu a marcha e só viu a bicicleta quando tentava fazer a ultrapassagem. Talone complementou dizendo que não teve como evitar o acidente, embora tenha tentado. Talone também se feriu na colisão.

Na bicicleta estavam Elimadson Júnior da Silva, 25 anos, sua esposa Andreza de Fátima Quiel, 21, e as duas filhas do casal, 2 e 3 anos respectivamente. Todos foram socorridos pelos bombeiros Anjos de Resgate e levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga. Heloa não resistiu aos ferimentos e veio a falecer na madrugada de domingo.

De acordo com moradores de Santa Bárbara, vários acidentes têm ocorrido na localidade. Eles pedem a instalação de quebra-molas para que os veículos reduzam a velocidade.

O sepultamento de Heloa estava marcado para as 13h de ontem. Andreza, mãe da garota, ainda estava na UPA aguardando transferência, pois seu caso é grave.

ATROPELAMENTO NA BR-116

Urcelina Paula Guimarães, de 74 anos, foi atingida por um caminhão quando atravessava a pista na BR-116, no trecho que corta o município de Santa Bárbara do Leste. Segundo informações de integrantes do Bombeiro Anjos de Resgate, depois do acidente, a idosa foi encontrada sentada, consciente, se queixando de dores na região da bacia. Ela disse que ia para o outro lado da via para fazer uma caminhada, quando o veículo a acertou.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento de Caratinga). Urcelina morreu pouco depois de chegar a UPA.