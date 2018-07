Dia 16 de julho é dedicado a Nossa Senhora do Carmo. Este ano, como sempre acontece, houve novenas, orações e homenagens a Ela em muitas cidades brasileiras.

Estudei no Colégio do Carmo e aprendi a amar Nossa Senhora do Carmo, usar o escapulário e conhecer sua história de proteção.

Nossa Senhora do Carmo tem origem no século XII, quando um grupo de eremitas começou a se formar no Monte do Carmo ou Monte Carmelo na Palestina, Terra Santa, num estilo de vida simples e pobre, ao lado da fonte de Elias que se estendeu ao mundo inteiro.

A palavra Carmo ou Carmelo significa jardim. Junto aos eremitas, Elias se refugiou. O tempo passou e veio uma crise grande para essa pequena comunidade carmelitana, que estava na iminência de ser exterminada. Foi quando São Simão Stock, superior geral dos carmelitas, recorreu a Maria sem cessar, com muito fervor pedia-lhe que manifestasse sua proteção e que não deixasse morrer a ordem que nascera para honrá-la e imitá-la. A oração de São Simão chegou ao coração de Nossa Senhora. Em 16 de julho de 1251, Maria apareceu a São Simão e lhe entregou o escapulário dizendo: “O escapulário será para ti um privilégio, e quem morrer piedosamente revestido com ele será preservado do fogo eterno.” Desde então, o escapulário passou a fazer parte do hábito dos carmelitas.

A igreja, conhecendo o simbolismo e o valor do escapulário, desejou que todos pudessem usá-lo também. Surgiu o costume de impor às pessoas que o quisessem, um escapulário. A família carmelitana passou a ser constituída não só de frades e monjas, mas também de todos os leigos que se revestem do escapulário de Nossa Senhora do Carmo.

Propagou-se imensamente a devoção a Nossa Senhora do Carmo e o uso de seu escapulário. Milhares de graças, milagres e proteção correram o mundo e, hoje, esse presente precioso de Nossa Senhora é usado por um número incontável e fiéis.

Narra-se outra aparição ligada ao escapulário. Maria teria aparecido ao papa João XXII e lhe teria dito: “A quem tiver usado piedosamente o escapulário durante a vida, eu, mãe bondosa, descerei ao purgatório no primeiro sábado após sua morte, livrá-lo-ei e o conduzirei ao monte santo da vida.”

Nestes tempos atuais em que a violência tem tomado conta do mundo, é preciso usar o escapulário e pedir a Nossa Senhora do Carmo que no proteja e nos dê paz.

Marilene Godinho