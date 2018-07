Professor Gleison Damasceno lança o livro ‘Jogos e Brincadeiras – Variações e Dicas para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental’

CARATINGA – Você é professor de Educação Física e tem dificuldades para planejar suas aulas e acaba improvisando? Ocorreu algum contratempo na escola e foi preciso improvisar? Pois bem, as respostas para estes questionamentos estão no novo livro de Gleison Damasceno, ‘Jogos e Brincadeiras – Variações e Dicas para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental’. Segundo o professor, além de conter coisas conhecidas, o livro traz novidades e variações. “Uma simples atividade será modificada, gerando o planejamento das próximas aulas de forma automática e sem improviso, com dicas importantes para ministrar as dinâmicas, prevenir acidentes e aumentar a motivação dos alunos”.

Gleison Damasceno é formado e pós-graduado em Educação Física e atua há mais de uma década como professor. Durante esse período, desenvolveu variações para jogos e brincadeira tradicionais que ministra segundo o Método Sequencial, no qual a partir da atividade principal, criam-se várias outras. Este é o seu segundo livro. Ele também é o autor de “Como tornar um professor de Educação Física de sucesso: Estratégias e técnicas de como conduzir as aulas e comportar no ambiente escolar”.

Nesta entrevista, Gleison explica o conteúdo de seu livro e mostra o lado lúdico da Educação Física.

Professor, hoje com tantos jogos nos celulares e computadores, como fazer para despertar na criança e no adolescente a vontade de fazer atividade física?

Primeiro, não há nada de errado em explorar os jogos eletrônicos desde que os mesmos não substituam integralmente uma rotina normal que consideramos para crianças que é movimentar, brincar, correr, pular, usar sua imaginação e criatividade através destas atividades naturais. Quando consideramos o ambiente familiar, esta iniciativa deve vir do incentivo dos pais, e quando por algum motivo esta prática não for tão acessível, estes responsáveis deverão criar meios para que as crianças tenham o mínimo de incentivo e prática. Segundo, se consideramos para o contexto escolar, além do incentivo e trabalho que deve ser realizado pelo professor de educação física (e este livro mostra como fazer isto), toda a comunidade escolar deverá se envolver através da conscientização nos alunos e na comunidade escolar para os benefícios que a atividade física (jogos e brincadeiras) proporciona assim como os perigos escondidos nos meios eletrônicos.

Em seu novo livro ‘Jogos e Brincadeiras’ como o mesmo poderá ajudar o profissional de Educação Física que trabalha com crianças?

O profissional que adquiri-lo aprenderá a trabalhar com o Método Sequencial de Atividades fazendo com que ele saía do improviso, através de uma atividade principal, o planejamento de várias outras atividades já estarão planejadas automaticamente e quando necessário for improvisar por algum contratempo externo, o profissional já terá respaldo suficiente para improvisar e trabalhar normalmente sem ter que preocupar com o que será ministrado, pois o livro será um guia para isto. Além disso, o livro traz jogos e brincadeiras já conhecidos no meio acadêmico e muitas outras novidades com diversas variações e dicas importantíssimas para ministrá-las tanto no sentido motivacional quanto de segurança para realizar a prática.

Para qual faixa etária de alunos esse livro é destinado? E o senhor tem dois filhos, 3 e 4 anos respectivamente. Como estão sendo introduzidos os jogos e brincadeiras em suas vidas?

Este livro é direcionado para crianças entre 6 a 11 anos (Anos Iniciais do Ensino Fundamental) o que chamamos na linguagem escolar de 1º ao 5º ano, e obviamente o mesmo poderá ser aplicado com algumas modificações tanto para crianças com 3 a 5 anos assim como para outras crianças, além de 11 anos (neste caso, adolescentes). Para os meus filhos em especifico e para alunos desta faixa etária (que se encaixariam na educação infantil, tanto creche como 1º e 2º período), já estou em processo de finalização do meu 3º livro que será publicado no próximo ano (2019) que abordará especificamente sobre atividades e brincadeiras para este público (faixa etária), trazendo um leque de sugestões para os pais trabalharem em suas casas com seus filhos e para os profissionais que trabalham no ambiente educacional, tanto em creches quanto escolar com a educação infantil.

‘Jogos e Brincadeiras’ foi baseado em suas experiências vividas quando criança?

Não. Tive sim a oportunidade de realizar algumas quando criança, mas todo o conhecimento adquirido para escrevê-lo está baseado em uma pequena parte adquirido durante minha graduação e a maior parte com pesquisas, trocas de ideias entre os colegas de profissão, e principalmente com a própria experiência em mais de 10 anos trabalhando como professor de Educação Física escolar testando e verificando na prática o que de fato funciona, pois trabalhei e ainda trabalho em ambientes que me desafiam todos os dias a buscar e inovar sempre.

Qual o objetivo do livro?

Propiciar ao profissional de Educação Física que adquiri-lo, uma bagagem de conteúdos (jogos e brincadeiras) para poder ministrar suas aulas com motivação e segurança, além de acabar com o improviso no dia a dia escolar podendo consultá-lo por diversas vezes quando achar necessário. Para outras pessoas que adquiri-lo, como os pais, por exemplo, poderá ler e compreender as atividades propostas facilmente para assim incentivar seus filhos a realizar atividade física, neste caso, de maneira lúdica.

Por fim, quais são suas considerações?

Pois bem, trabalhar com Educação Física escolar não é tão simples quanto parece quando se tem um profissional ético que respeita seu público para propiciar o melhor conteúdo e ensinamento para os alunos, sendo assim temos poucos materiais disponíveis na área para consulta e quando encontramos, sempre são as mesmas atividades não tendo nenhuma novidade e este livro busca quebrar este paradigma sendo de grande utilidade tanto para os professores que são experientes trazendo novidades e para os profissionais que estão iniciando na área, como uma ferramenta importantíssima para adquirir um grande leque de conteúdos com dicas de segurança, motivação e como conduzir as atividades para criar na “mente” da criança, uma vida ativa melhorando suas relações sociais e sua qualidade de vida.

