Caratinga ganha 214 vagas com carteira assinada em junho

DA REDAÇÃO – Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na sexta-feira (20), mostram que foram fechadas 661 vagas de emprego formal em junho no país. No mês passado, foram registradas 1.167.531 admissões e 1.168.192 desligamentos. Já Caratinga fechou junho com saldo 40 vagas, pois foram registradas 556 admissões e 516 demissões.

No acumulado do ano, houve crescimento de 392.461 empregos, representando variação de +1,04%. Nos últimos 12 meses, foi registrado acréscimo de 280.093 postos de trabalho, correspondente à variação de +0,74% em relação a igual período anterior. Em junho do ano passado, foram criados 9.821 novos empregos.

Esta é a primeira queda na criação de empregos com carteira assinada este ano. Em maio, foram gerados 33.659 empregos formais e, em abril, foi registrada a criação de 115.898 vagas. Os dados de junho mostram a dificuldade da recuperação econômica no país.

SETORES

Segundo o Caged, houve crescimento do emprego em junho em três dos oito setores da economia. Os dados registram expansão no nível de emprego nos setores de agropecuária, com mais 40.917 postos; serviços industriais de utilidade pública, com mais 1.151 postos, e serviços, com mais 589 postos.

Verificou-se queda no nível de emprego nos setores da indústria de transformação, com menos 20.470 postos; comércio, com menos 20.971 postos; administração pública, com menos 855 postos; construção civil, com menos 934 postos, e extrativa mineral, com menos 88 postos.

40 VAGAS

Em junho, Caratinga teve 556 contratações e 516 desligamentos, saldo de 40 postos de trabalho. O setor de Serviços foi o que mais gerou vagas (36), registrando 195 admissões e 159 demissões. Em seguida vem o setor de Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca, com 120 admissões e 88 demissões, saldo de 32 vagas.

O setor de Comércio apresentou saldo positivo de 11 postos de trabalho, contanto 151 admissões e 140 desligamentos. Enquanto isso, o setor Administração pública contou com 12 contrações e 9 desligamentos (saldo de 3 vagas). Timidamente, o setor Extrativa Mineral mostra resultados, com 5 contrações e 1 desligamento, superávit de 4 vagas.

As maiores baixas foram sentidas no na Construção Civil, que contou com 16 contrações e 45 demissões (-29 vagas). Em seguida vem setor Indústria de Transformação, com 57 admissões e 72 desligamentos, déficit de 15 postos de trabalho. Por fim, o setor Serviços Industrial de Utilidade Pública, onde não houve registro de carteira assinada e foram efetuadas duas demissões.

Todos os setores

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 556 46,72 1.190 0,39 143.531 0,05 1.167.531 2) Desligamentos 516 66,24 779 0,39 131.388 0,04 1.168.192 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 14.937 63,40 23.560 0,38 3.901.873 0,04 37.868.331 Total de Estabelecimentos 4.176 46,34 9.012 0,45 926.356 0,05 8.055.690 Variação Absoluta 40 411 12.143 -661

Setor: Serviços

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 195 76,77 254 0,42 46.200 0,04 480.517 2) Desligamentos 159 76,44 208 0,35 45.219 0,03 479.928 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 6.263 77,03 8.131 0,40 1.564.851 0,04 16.747.401 Total de Estabelecimentos 1.857 53,58 3.466 0,44 422.657 0,05 3.828.959 Variação Absoluta 36 46 981 589

Setor: Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 120 19,90 603 0,37 32.028 0,11 113.179 2) Desligamentos 88 55,35 159 0,61 14.311 0,12 72.262 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 576 26,74 2.154 0,21 272.014 0,04 1.559.184 Total de Estabelecimentos 217 22,82 951 0,25 85.497 0,04 521.203 Variação Absoluta 32 444 17.717 40.917

Setor: Comércio

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 151 68,33 221 0,51 29.430 0,05 279.271 2) Desligamentos 140 58,33 240 0,45 30.885 0,05 300.242 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 5.343 61,04 8.753 0,57 932.516 0,06 9.008.058 Total de Estabelecimentos 1.516 44,95 3.373 0,54 283.327 0,06 2.607.011 Variação Absoluta 11 -19 -1.455 -20.971

Setor: Administração Pública

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 12 100,00 12 2,97 404 0,34 3.522 2) Desligamentos 9 100,00 9 1,68 535 0,21 4.377 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 240 44,36 541 0,34 71.183 0,03 772.515 Total de Estabelecimentos 8 15,69 51 0,27 2.925 0,03 25.186 Variação Absoluta 3 3 -131 -855

Setor: Extrativa Mineral

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 5 100,00 5 0,77 647 0,17 2.877 2) Desligamentos 1 100,00 1 0,10 983 0,03 2.965 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 110 89,43 123 0,21 51.434 0,06 188.990 Total de Estabelecimentos 12 32,43 37 0,24 5.086 0,06 19.310 Variação Absoluta 4 4 -336 -88

Setor: Construção Civil

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 16 80,00 20 0,10 16.572 0,02 105.067 2) Desligamentos 45 88,24 51 0,28 16.136 0,04 106.001 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 841 78,01 1.078 0,36 236.629 0,04 2.010.217 Total de Estabelecimentos 275 54,24 507 0,57 48.106 0,07 376.465 Variação Absoluta -29 -31 436 -934

Indústria de Transformação

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 57 76,00 75 0,32 17.564 0,03 176.249 2) Desligamentos 72 66,06 109 0,31 22.859 0,04 196.719 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 1.495 55,35 2.701 0,20 739.056 0,02 7.178.939 Total de Estabelecimentos 286 47,59 601 0,37 76.687 0,04 655.896 Variação Absoluta -15 -34 -5.295 -20.470

Setor: Serviços Industrial de Utilidade Pública

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões n/d 686 6.849 2) Desligamentos 2 100,00 2 0,43 460 0,04 5.698 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2018 69 87,34 79 0,20 34.190 0,02 403.027 Total de Estabelecimentos 5 19,23 26 0,24 2.071 0,02 21.660 Variação Absoluta -2 -2 226 1.151