Mais de três mil munições e cinco rifles são encontrados em imóvel vazio

CARATINGA – Mais de três mil munições e cinco rifles foram apreendidos na manhã de ontem pela Polícia Militar no Centro da cidade. De acordo com o tenente Danilo, a PM foi acionada pelo locador do imóvel na Rua Coronel Pedro Martins, que foi até o batalhão e disse que havia alugado o imóvel e ao realizar serviços de reforma foi localizado um cofre, no banheiro, contendo cinco rifles e 3001 munições de calibres diversos.

O material foi recolhido e a polícia descobriu quem seria o proprietário, que confirmou que tinha uma empresa do ramo de produtos agrícolas no local. Ele saiu deste imóvel, e atualmente tem um estabelecimento comercial em Santa Rita de Minas, e acabou deixando o material para trás.

A PM, juntamente com Exército, verificou que o certificado para comercialização de arma de fogo do proprietário estava vencido desde o ano de 2011. “Houve uma fiscalização do Exército que verificou essa irregularidade, foi dado prazo para o proprietário de 180 dias renovando por mais 180 para se adequar, porém ele não o fez e além disso era o responsável pela guarda desse bem e a partir do momento que ele saiu desse imóvel, e terceiros localizaram o material. Ele já está incorrendo na falta de cautela desse bem”, explicou o tenente Danilo.

As armas e a munição não tinham nota fiscal e autor foi conduzido à delegacia por posse ilegal de arma de fogo. O crime é afiançável, o material foi entregue a Polícia Civil e cópia do Boletim de Ocorrência será remetido ao exército brasileiro que tomará as devidas providências.