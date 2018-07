Sou filha dessa cidade. Caratinguense, por opção!

Cento e setenta anos! Apesar do tempo, continuas bonita, Caratinga!

És festeira, receptiva, povo alegre e ordeiro; por isso não demonstras a idade que tens.

Com bom trato, floresce; se renova, cria vida.

Caratinga é abençoada. Haja vista que, a diocese e a cidade tem como padroeiro o São João Batista. “Houve um homem enviado por Deus para dar testemunho da luz e preparar para o Senhor Jesus um povo bem disposto a recebê-lo”.

Teus filhos te consagram. Ricos, pobres, negros, brancos, bonitos e feios, formaram te tão bela e simpática.

Operários, lavradores, educadores, trabalhadores de todas as categorias; músicos, artistas, entre tantos outros, são herdeiros e herdeiras desse pedaço de chão chamado Caratinga, cidade das palmeiras.

Da mais suntuosa mansão, até aos mais humildes barracos, te fizeram crescer, por isso és tão amada.

Há 62 anos eu te conheci. Amei-te, à primeira vista. Acreditei em ti.

O teu jardim, com belas palmeiras imperiais, a Catedral de São João Batista, o educandário das irmãs (hoje FUNEC), onde funcionava o Colégio Nossa Senhora do Carmo, as largas calçadas da antiga Rua São José, a Rio – Bahia, com o seu vai-e-vem de carros, coletivos e transportes de cargas encheram-me o coração de alegria. Acompanhei o teu crescimento e a tua transformação.

Eu aprendi a te amar. Encontrei-te e me acolhestes. Deixaste me envolver pelos teus encantos Por esses tantos anos, colocastes em meu caminho, afetos, sorrisos, amizades, considerações e reconhecimento.

Aqui vivi uma história com a minha família, constituída em Carangola, com o meu saudoso marido, José Amorim, atuando no comércio, na educação, na sociedade e na religiosidade.

Tenho muitas razões para amar-te. Deste-me de presente um filho caratinguense: Elcio Danilo Russo Amorim, o cartunista EDRA.

Recordar é transportar emoções, sentimentos, pensamentos e saudades. Sessenta e dois anos se passaram. Hoje, posso dizer com muito orgulho, por ter recebido o título de “Cidadania Honorária”, no ano de 2006. Sou filha dessa cidade hospitaleira, caratinguense por opção.

Caratinga, berço esplêndido! Teus filhos jorram a esperança pelo mundo e te exaltam aonde quer que estejam.

Obrigada, Caratinga! Pelo reconhecimento e pela grandiosidade dos teus filhos que me acolheram.

Parabéns, pelos seus 170 anos!!

Elzi Russo Amorim – Natural de Carangola (MG), nascida em 18/07/1930. Graduada em Pedagogia: Administração Escolar pela FAFIC – Faculdade de Filosofia de Caratinga. Especialista em Supervisão Escolar de 1º e 2º graus; em Inspeção Escolar de 1º e 2º graus, pela Faculdade Dom Bosco, em São João del Rei (MG); membro do MAC – Movimento Amigos de Caratinga.