Duas pessoas morrem em acidente na BR-116, em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A madrugada de domingo (1º) foi trágica no km 547 da BR-116, região do córrego Caratinguinha, trecho no município de Santa Bárbara do Leste. Houve colisão entre duas motos o que provocou as mortes de seus respectivos pilotos.

Uma das vítimas é Custódio Elias Gomes, 31 anos, que pilotava uma moto Honda Titan, placa de Simonésia. Ele morreu no local do acidente. Já Gleisson de Oliveira Pereira, 26, que conduzia uma moto CG Honda Fan, placa de Santa Bárbara do Leste, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Anjos de Resgate, mas faleceu ao dar entrada na Unidade de Saúde.

Um terceiro veículo acabou se envolvendo no acidente, um Fiat Idea, placas de São João do Manhuaçu. O motorista Eduardo Moma, 63, não conseguiu frear a tempo e o carro bateu em uma das motos que estava na pista. O motorista não se feriu.

A Perícia Técnica da Polícia Civil irá emitir laudo apontando as causas do acidente. O registro da ocorrência foi feito pela Polícia Rodoviária Federal.