CASU – Hospital Veterinário Joaquim Felício emite boletim sobre o estado de saúde do canino “Baruk”

Caso do pinscher de 2 anos e meio encontrado ferido teve grande repercussão na mídia local nacional por meio das redes sociais

CARATINGA – O CASU – Hospital Veterinário Joaquim Felício divulga informações oficiais sobre o estado de saúde do canino da raça pinscher chamado “Baruk”, de 2 anos e meio de idade, que deu entrada às 7h30 da manhã de terça-feira (26) nessa unidade de saúde Veterinária, socorrido por populares, sob suspeita de maus-tratos. O animal foi encontrado em frente a uma creche no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga, ferido supostamente por objeto cortante na região abdominal, ficando com 45% do corpo mutilado.

Os profissionais do CASU – Hospital Veterinário Joaquim Felício iniciaram os procedimentos imediatamente após a entrada do paciente que passou por uma cirurgia plástico-reparadora que durou cerca de três horas, sendo necessários mais de cem pontos para suturar os cortes. O canino encontra-se estabilizado. O quadro de dor está controlado e os parâmetros vitais dentro da normalidade.

Ontem, o canino Baruk apresentou melhoras e foi levado da UTI para um passeio no jardim do Hospital Veterinário, onde tomou sol, conseguiu caminhar alguns passos pelo gramado e foi alimentado com patê pelos médicos veterinários Roger Bordone e Isabella Lacerda. “É importante para a cicatrização da ferida uma alimentação hipercalórica, por isso administramos o patê. O paciente está em tratamento com soro, medicamentos, vitamina C, que ajuda na cicatrização da pele, antibiótico e analgésico (morfina) para o controle da dor”, informa o veterinário.

De acordo com Isabella Lacerda, se continuar reagindo bem ao tratamento, a alta médica poderá acontecer no prazo médio de 15 dias.

Quarta-feira (27) foi realizada a troca de bandagem (curativo) percebendo-se que os tecidos cutâneos envolvidos encontravam-se dentro do quadro clínico esperado. O paciente retornou a ingestão hídrica e recomeçou a alimentação realizada à base de patê, por ser mais palatável, de fácil deglutição e digestão. Está sendo administrado o tratamento à base de antimicrobianos para prevenção/controle de infecção.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada e lavrado um BO (Boletim de Ocorrência) no sentido de encontrar e responsabilizar o autor da ação, conforme o artigo 32 da Lei nº 9.605/98: “Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime cuja pena é detenção de três meses a um ano, e multa”.

Diante da grande repercussão na mídia local e redes sociais, que tomou maiores proporções devido à gravidade da situação, a equipe do CASU – Hospital Veterinário Joaquim Felício continua empenhado no tratamento para o restabelecimento do canino.

Na tarde de terça-feira, (26), o proprietário do canino se apresentou à PM Ambiental para prestar esclarecimentos e hoje (28) compareceu ao CASU – Hospital Veterinário para visitar o canino.