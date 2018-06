PM cumpre mandados e apreende cerca de 30 quilos de maconha no Aparecida II

CARATINGA – Em uma operação realizada na noite de ontem para cumprimento de mandados de busca e apreensão, a Polícia Militar conseguiu recolher cerca de 30 quilos de maconha. A droga, distribuída em 17 tabletes, foi encontrada em um imóvel situado à rua Vereador Lúcio Antônio Tomé, no bairro Nossa Senhora Aparecida II.

Durante a operação, os militares observaram, através de uma janela, que havia um saco e uma mochila. Também foi percebido forte odor de maconha. Os policiais entraram no imóvel e recolheram o entorpecente. No transcorrer dos trabalhos também foram apreendidas uma motocicleta, facas, munições e balança digital, além de um caderno com possíveis anotações a respeito da venda de drogas.

O suspeito de ser o dono da droga foi identificado e já tem passagem pela polícia, mas ele não se encontrava no imóvel e não tinha sido detido até o final dessa edição.