Morre irmã Anayde, uma das primeiras Irmãs Gracianas

Faleceu na manhã de ontem, em Belo Horizonte, a irmã Anayde Lopes de Faria, do Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora das Graças – Irmãs Gracianas.

Irmã Anayde, que estava em Belo Horizonte para tratamento de saúde, faleceu às 6h. Seu corpo foi trazido para Caratinga. O velório aconteceu na Casa Central das Irmãs Gracianas, situada na Rua Coronel Antônio Saturnino – Antiga Rua da Cadeia. O sepultamento estava previsto para ocorrer na manhã de hoje, no cemitério São João Batista.

A religiosa, que completou 80 anos no último mês de maio, é natural de Vieiras (MG). Ela foi uma das primeiras irmãs gracianas, entrando para o Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças, no dia 26 de novembro de 1951 e realizando sua primeira profissão religiosa no dia 25 de março de 1957.

Foram 61 anos de doação à Igreja, ao Instituto e às comunidades, tendo trabalhado em São Francisco do Glória, Vermelho Novo e Caratinga, servindo em diversas atividades apostólicas nas paróquias por onde passou, além da dedicação ao magistério. Trabalhou ainda na Cúria Diocesana e na Livraria Dom Carloto. Nos últimos anos, dedicou-se com muito amor aos arquivos e à história do Instituto, chegando a escrever aos livros “Padre Bruno Konrad List e sua obra” e “Amor e doação”, que trazem as biografias de padre Bruno e irmã Rosa, seus fundadores.

“A Diocese de Caratinga se faz solidária com o Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora das Graças e rende graças a Deus pelo mais de 60 anos de presença missionária de irmã Anayde junto à nossa Igreja”, diz a nota emitida pela Diocese de Caratinga.

