AMLM lança Concurso Literário para todo o Brasil

Prêmio Prof. Antônio Fonseca de literatura será dado para autor da melhor crônica

DA REDAÇÃO – Uma manifestação artística através das palavras, a literatura enriquece o vocabulário, promove a saúde mental, estimula a memória e a criatividade. Por isso, a Academia Maçônica de Letras do Leste mineiro (AMLM), com sede em Caratinga, está lançando o primeiro concurso literário de crônicas, que dará ao autor do melhor texto o Prêmio: “Professor Antônio Fonseca de Literatura”. A novidade foi anunciada em Governador Valadares, na Loja Maçônica Mestres do Vale, durante a primeira reunião itinerante da AMLM.

O concurso servirá de estímulo à leitura, segundo o 1º secretário da AMLM, Geraldo Elísio Fontoura. Ele acredita que a juventude possa ser um futuro melhor para o país se for preenchida com cultura desde agora. “Esse é um projeto que está sendo elaborado desde o ano passado e que culminou agora com o lançamento do edital. Quem ler as crônicas que serão produzidas verão que temos jovens de talento, às vezes falta apenas o incentivo”, considera.

O venerável da instituição valadarense onde foi realizada a reunião, Carlos Augusto Menezes, manifestou apoio à iniciativa e disse estar orgulhoso por ceder o espaço para os organizadores do projeto, cujo objetivo é contribuir com a educação e a cultura do município. “É uma honra muito grande para nós da Loja Mestres do Vale e estaremos sempre à disposição para recebê-los quando precisarem”, declarou.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Podem participar brasileiros de todas as idades, residentes em qualquer parte do Brasil e com crônicas escritas na língua portuguesa. O tema é livre e o prazo para inscrição é até 20 de agosto deste ano pelo e-mail academiamlm@outlook.com. “É um grande prazer ver a Academia sair da sua sede e ir até Governador Valadares pela primeira vez. Felicidade também é divulgar esse concurso a partir de agora, trazendo novas ideias à Academia para expandir a cultura e a literatura na nossa região”, afirmou Thales Aguiar, membro da Loja Maçônica Mestres do Vale e da AMLM.

Outro participante da reunião itinerante da AMLM foi Paulo Henrique Andrade, coordenador da 19ª região do Grande Oriente do Brasil Minas Gerais (GOB-MG). “Foi uma surpresa muito grande para mim e fico grato por poder participar. A literatura é fundamental para todos nós, principalmente nos tempos que estamos vivendo. Precisamos retribuir hoje aquilo que já recebemos, só podemos fazer isso através da educação e da leitura”, manifestou.

PRÊMIO

O ganhador do concurso receberá o Prêmio: “Antônio Fonseca da Silva de Literatura”, homenageando o professor de Língua Portuguesa e reitor do Centro Universitário de Caratinga (UNEC). Antônio Fonseca dá aulas desde 1968 em instituições de ensino do município. “Para mim, foi uma surpresa muito grande essa honraria. A literatura abrilhanta nosso conhecimento porque nos incentiva a ler cada vez mais, a buscar cada vez mais o conhecimento. E nossa instituição também se alegra, temos o prazer de promover a literatura aqui também, através da Editora FUNEC e do incentivo a publicações”, comentou o homenageado.

NOVOS MEMBROS DA AMLM

Durante a reunião, também foi anunciado o edital para admissão de novos membros efetivos e correspondentes da Academia Maçônica de Letras do Leste mineiro. Os interessados devem consultar os pré-requisitos na fanpage oficial no Facebook através do @academiamadeletras ou pelos e-mails academiamlm@outlook.com e gelisio28597@gmail.com . Poderão ser empossados até 6 efetivos e 12 correspondentes.

“Eu convido, de forma muito feliz, que os irmãos participem. Na Academia, temos ilustres escritores que têm grandes experiências com a literatura. São homens que já vem lutando em prol da educação e da cultura. Façam a inscrição e venham fazer parte”, convoca o acadêmico Thales Aguiar.

CONCURSO LITERÁRIO DA AMLM

Inscrições e informações

academiamlm@outlook.com com o título:

“Participação no I Concurso Literário da AMLM”

Enviar:

Texto em PDF

Nome completo

Telefone

Apresentação breve do autor