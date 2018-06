Gerenciais da Doctum realizam mais uma Feira de Negócios de sucesso

CARATINGA– Aconteceu nessa quinta-feira (14), no pátio das Faculdades Doctum de Caratinga, a Feira de Negócios, que envolveu os alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis dos quintos períodos. Os acadêmicos elaboraram projetos de empresas fictícias, mas com planejamentos reais.

O trabalho teve início há dois anos, no início do curso, segundo a professora e coordenadora do curso de Ciências Contábeis Silvia Martins, os trabalhos são realizados a partir de um projeto chamado projeto integrador. “Através do projeto integrador que se inicia a construção do plano de negócio, e no decorrer dos períodos, as turmas vão construído as suas empresas. Hoje nós estamos prestigiando a consolidação desse projeto, onde as equipes apresentaram suas empresas, e vê-la em funcionamento é muito gratificante”, ressalta Silvia.

Um dos projetos apresentados foi a criação do “Della’s Bar”, criado por um grupo de alunas do curso de ciências contábeis, o bar foi elaborado com uma estrutura inovadora, para os padrões de Caratinga, onde oferecem transporte para levar seus clientes até em casa, após beberem em excesso. A aluna Lidiane Machado Sanches, do quinto período de Ciências Contábeis, falou “a intenção principal dessa proposta é a conscientização dos nossos clientes para não misturar bebida e direção”. Gleice Kelly Oliveira Silva, relatou que o público pode pensar que o bar é exclusivo para mulheres, ao ver a logo marca, mas ela diz que não, pois é um ambiente agradável, divertido para atender amigos e familiares.

Outro projeto, foi a criação de uma empresa de prestação de serviços de limpeza, que oferece serviços a pessoas que não têm tempo para os trabalhos domésticos, e para empresas e empreendimentos que desejarem terceirizar a manutenção higiênica do ambiente empresarial. O aluno Jean Carlos Oliveira destacou “no Brasil a terceirização teve um aumento muito grande, aí nós escolhemos a área da limpeza porque é uma área considerada inferior, e as pessoas não dão a importância que deveriam dar, já que hoje as mulheres tem crescido nas empresas, sobrando pouco tempo para cuidar do próprio lar, e tem dificuldades em encontrar uma pessoa de confiança para os serviços domésticos, e em nossa empresa, apresentamos o funcionário prestador de serviço, ideal”.

O setor de alimentação foi o mais buscado pelos alunos na hora de criar o plano de negócios. Atentos às necessidades do mercado, os projetos tinham como proposta alimentos saudáveis, apresentaram ideias de empresas que respeitam o meio ambiente, sempre apresentando um diferencial, analisando os pontos positivos e negativos da empresa criada e dos seus concorrentes.

Carlos Bitencourt, coordenador do curso de Administração, destacou, que sempre são trabalhados com os alunos que primeiro é preciso planejar, e esse planejamento envolve o plano de negócios, onde eles colocam as ideias, as propostas dentro desse plano, e verificam a viabilidade ou não desse seu empreendimento. “O que nós temos hoje em alta são organizações que buscam ações futuras, mas claro organizações de base tecnológica, com perspectiva inovadora, com ações disruptivas, que vão quebrar certos paradigmas antigos, que as organizações eram sempre daquela mesma forma, mas que hoje o consumidor final está objetivando organizações que vão satisfazer as suas necessidades”.