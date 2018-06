Doctum Caratinga realiza 12ª edição do Ateliê Científico

CARATINGA – Na última quarta-feira (13), aconteceu nas Faculdades Doctum de Caratinga, mais uma edição do Ateliê Técnico Científico. O evento reuniu trabalhos de alunos de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino (Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Serviço Social e Teologia), em diversas modalidades: Paper; Artigos Científicos; Resenha Crítica; Resumo expandido; Banner; Estudo de Caso; Fichamento. Durante o Ateliê, foram expostos diversos trabalhos manuais como projetos arquitetônicos além das invenções dos estudantes de Engenharia.

Um dos grupos que apresentaram seus trabalhos, foi de alunos do terceiro período do curso de engenharia elétrica, que desenvolveu uma impressora utilizando materiais recicláveis. De acordo com o aluno Eurico Rodrigues, para que o trabalho desse certo foi preciso muita dedicação esforço e aprendizado, “o projeto foi desenvolvido com intuito de criar uma impressora barata com baixo custo, onde qualquer pessoa pode ter em casa e até desenvolver para o trabalho”, complementou Eurico.

Os alunos do curso de Ciência da Computação apresentaram os trabalhos no Casarão das Artes, e contaram com a orientações do professores Elias Gonçalves, que destacou a necessidade de dar importância aos profissionais de Ciência da Computação para a sociedade, Elias disse que esta é uma área que está ligada a todas as ciências e o aluno consegue enxergar dentro do curso de ciência da computação a possibilidade de poder trabalhar com a tecnologia para empreender e se destacar no mercado.

O coordenador do Curso de Direito, Oscar Alexandre Moreira, explicou que “o Atelier é um desdobramento de um árduo trabalho que é feito ao longo do semestre. Todos os alunos que são do curso de Direito participam do projeto integrador que são temas desenvolvidos por eles em grupos, e orientados por um professor, e no final do semestre se escolhe o melhor trabalho da turma, e esses são os trabalhos que são apresentados durante o Ateliê.

O vice-presidente da Rede de Ensino Doctum, professor Pedro Leitão, esteve presente no evento. Segundo ele, é uma satisfação acompanhar todo avanço dos acadêmicos, que estão a cada dia mais preparados para o mercado de trabalho. Pedro relatou estar muito orgulhoso desses jovens, “vejo alunos do 3º período de faculdade, criando robôs e circuitos bem complexos, alunos que entraram no curso superior a um ano e meio, isso só demonstra o que a educação pode fazer aliada a dedicação dos alunos e orientação dos professores, e todos os projetos tem algum benefício para a sociedade isso é o mais legal, concluiu Pedro Leitão.

O professor Alexandre Leitão disse que esses eventos têm como objetivo incentivar os alunos a investir numa educação de qualidade, cristalizando todo o trabalho de criatividade, inovação e conhecimento, a Doctum oferece ao aluno a vontade de criar e fazer por ele próprio.