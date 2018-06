DE PAI PARA FILHO

Pastor Ary passa o “bastão” para Elizeu, que assume a presidência da Assembleia de Deus, campo de Caratinga

CARATINGA- Na última quarta-feira (13), a Assembleia de Deus, campo de Caratinga, realizou Assembleia Geral, onde foi eleito por aclamação o novo presidente, após a jubilação do pastor Ary Ferreira Coelho, que ocupou o cargo por 43 anos. O filho de pastor Ary, Elizeu Elias Ferreira Coelho, 46 anos, foi eleito por unanimidade.

Em entrevista ao DIÁRIO, o pastor Elizeu comentou que, durante a assembleia, somente ele colocou o nome à disposição para a assumir a presidência. Ele fez questão de enaltecer o trabalho e o legado deixado pelo pai. “Substituir o pastor Ary não é fácil. É uma pessoa que exerceu com excelência esses 43 anos de presidência da Assembleia de Deus do Campo de Caratinga. Mas, pela graça de Deus fomos eleitos ontem e nosso objetivo é dar continuidade àquilo que ele vem trazendo até hoje. É um prazer estar exercendo essa função, pastor presidente de um campo tão grande, bem elaborado e bem conduzido até hoje pelo nosso pastor”.

Há dois anos no cargo de vice-presidente, como braço direito de pastor Ary, Elizeu já conhece a rotina do campo de Caratinga e acredita que essa experiência vai contribuir neste desafio como presidente. “Já vinha ajudando ele no dia a dia da direção de todos os pastores nossos que temos espalhados em uma área bem grande. Os projetos que nós temos aqui é justamente trazê-los mais perto e fazer com que eles cresçam cada vez mais no ensino da palavra de Deus, trazendo treinamentos, conhecimento de lidar com as pessoas, com os membros da igreja e aquelas que vêm chegando, que se convertem ao evangelho de Jesus”.

A Assembleia de Deus atualmente tem uma abrangência de 275 igrejas. De acordo com Elizeu, esse crescimento é atribuído ao trabalho desenvolvido pelo seu pai. “Hoje temos igreja até no Ceará, sempre tem igrejas que pedem que a gente assuma algumas congregações deles e isso é pesado, por causa do custo. Mas, nosso pensamento é crescimento mesmo. Onde tiver espaço para crescer, vamos crescer, colocando igrejas, pastores, para que o evangelho seja anunciado. É bastante trabalho pela frente. Ele (pastor Ary) começou aqui com pouco mais de 30 congregações de igrejas e hoje com esse número tão grande, vemos um crescimento do trabalho debaixo da graça de Deus. E estou debaixo da graça de Deus também, dependo justamente e exclusivamente de Deus para dar prosseguimento a esta grande obra. Tentar fazer no mínimo igual a ele”.

DE PAI PARA FILHO

Pastor Ary comentou o resultado da eleição e o sentimento de passar o “bastão” para ao filho. Aos 89 anos, ele afirma que o momento é de ficar mais próximo da família e descansar. “Me alegrei muito, porque é hora de suspense, preocupação e tudo correu na mais bela paz. A votação foi por unanimidade, aceitando o novo presidente. Agora, aos 89 anos de idade, vou ter mais um pouco de tempo para cuidar da saúde e afinal de contas, descansar um pouco, porque a batalha foi grande. Não é dizer que sou bom, bom é Deus, mas fui um ‘caxias’ na minha função, sempre compromissado com a igreja, visitando todas as noites e cuidando como é necessário um obreiro para com a obra de Deus”.

O pastor que dedicou 57 anos de sua vida ao ministério, fez questão de deixar uma mensagem para o novo presidente. “Mais do que nunca tenho tamanha satisfação, porque não é um mero ato de se passar do pai para o filho, creio e considero que fizemos isso na inteira vontade de Deus, atendendo a vocação. Uma coisa é a pessoa pegar um cargo com interesse monetário ou outro interesse, mas pude observar, não é por ser meu filho, que ele recebeu o cargo atendendo uma vocação. Por isso, fiquei muito contente, estou tranquilo, espero e estou orando para que a administração dele seja profícua e que ele faça algo mais, que eu não pude fazer. Trabalhei bastante, mas ainda não me satisfez aquilo que eu desejava fazer. E tenho observado que ele tem bons planos”

E é exatamente esta característica que pastor Ary considera fundamental: o sorriso sincero. Ele é conhecido na cidade por sua simpatia, que deixou como herança para o filho. “Uma outra vantagem é que ele (Elizeu) é conquistador de amizades. Sempre procurei trazer um sorriso para com os meus companheiros, o público, aqui em Caratinga fui muito bem recebido, tenho uma amizade aqui extraordinária. Já me conhecem aqui mais do que nota de R$ 2 (risos), devo isso a Caratinga, como cidadão honorário, acho que vou deixar até os meus ossos por aqui mesmo. Agradeço de coração a toda a comunidade da nossa querida Caratinga”.